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Fenerbahçe, Euroleague Şampiyonu Oldu, Sosyal Medya Yıkıldı
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fenerbahçe, euroleague şampiyonu oldu, sosyal medya yıkıldı

FENERBAHÇE, EUROLEAGUE ŞAMPİYONU OLDU, SOSYAL MEDYA YIKILDI

Üst üste ikinci dörtlü finalini oynayan Fenerbahçe, Euroleague şampiyonu oldu, sosyal medya yıkıldı. İşte detaylar.

Tarih : 23 Mayıs 2017, 11:47
Puan Ver : Fenerbahçe, Euroleague Şampiyonu Oldu, Sosyal Medya Yıkıldı(5/10)2


Üst üste ikinci dörtlü finalini oynayan Fenerbahçe, Euroleague şampiyonu oldu, sosyal medya yıkıldı. İşte detaylar.



Koç Zeljko Obradovic ile başarıdan başarıya koşan Fenerbahçe, Euroleagueşampiyonu oldu, sosyal medya yıkıldı. Fenerbahçe, dün sosyal medyanın bir numaralı gündemiydi.



Dün akşam Türkiyespor tarihiiçin özel günlerden biriydi. Çünkü Fenerbahçe, basketbolda Avrupa'nın en büyüğü olmak için sahaya çıkacaktı. Son iki sezonda iki kere dörtlü final oynayıp, birinde finali kaybeden sarı kanaryalar, şampiyonluğa inanmıştı. Taraftarları takıma sosyal medyadan destek veren Fenerbahçe, maçı istediği tempoda götürünce Twitter'dagün boyu, özellikle maç esnasında TToldu. Maçın bitimiyle güçlü Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 80-64mağlup eden Fenerbahçe, 2016 – 2017 Euroelague şampiyonuoldu ve sosyal medya deyim yerindeyse yıkıldı.



Takımımızı destekleyen #Fener4glory, #Fenerbahçegibi etiketler, 400binlerigeçen gönderilere ulaştı. Fenerbahçe'nin şampiyonluğu ulaşması ile ülke gündemine Aziz Yıldırımve Barış Hersekgibi isimler de girdi. Fenerbahçe, Twitter'da o kadar konuşuldu ki, aynı gece La Liga'da 33.şampiyonluğunu ilan eden Real Madrid'inbile önünde yer aldı.



Fenerbahçe'nin Euroleague galibiyeti sadece Twitter'da değil, diğer sosyal ağlar Facebookve Instagram'dada geniş yer buldu. Siyaset, sanat, spor gibi farklı dallardan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, Arda Turan, İlkay Gündoğan, Acun Ilıcalı ve restoran zinciri sahibi Nusret'e kadar birçok isim, bu galibiyeti kutladı. Ülkemizden Medipol Başakşehir başta olmak üzere bazı spor kulüpleri ve dünyanın en iyi takımlarından Barcelonada Fenerbahçe'yi bu önemli galibiyeti için kutlamayı es geçmedi. Son olarak Fenerbahçe'ye ülkemizebu gururuyaşattığıiçin teşekkür ederiz.



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