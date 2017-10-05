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Fenerbahçe Eski Yöneticisi Sadettin Saran, Kongrede Ali Koç'u Destekleyeceğini Söyledi

FENERBAHÇE ESKİ YÖNETİCİSİ SADETTİN SARAN, KONGREDE ALİ KOÇ'U DESTEKLEYECEĞİNİ SÖYLEDİ

Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, her zaman Fenerbahçe başkanı olmayı hayal ettiğini ancak kongrede Ali Koç'u destekleyeceğini açıkladı.

Tarih : 05 Ekim 2017, 12:50
Puan Ver : Fenerbahçe Eski Yöneticisi Sadettin Saran, Kongrede Ali Koç'u Destekleyeceğini Söyledi(5/10)1

Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, Sakarya Üniversitesi tarafından düzenlenen Girişimcilik Zirvesi'nde öğrencilere önemli mesajlar verdi.

Öğrencilerle bir araya gelen Saran, "Fenerbahçe kongre sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz, Ali Koç'un adaylığına nasıl bakıyorsunuz, siz aday olmak istiyor musunuz?" şeklindeki soruya şu yanıtı verdi;

"FENERBAHÇE BAŞKANI OLMAK HAYALİM AMA ALİ KOÇ'U DESTEKLEYECEĞİM"

"5 yaşından beri Fenerbahçe Başkanı olmak hayalim. Kongrede Aziz Yıldırım'ın da aday olacağını düşünüyorum. Ama ben Ali Koç'u destekleyeceğim. Ona daha çok teveccüh var. İlle de ben başkan olayım demem. Aslolan Fenerbahçe'dir, Fenerbahçe'nin geleceğidir."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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