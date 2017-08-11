İngiliz Basını: Ruslar, Milli Takımımızın Bilgileri İçin Casus Gönderecek
Savcılığa Şikayete Giden Vatandaş, Kendi Hatasını Anlayınca Dilekçeyle Özür Diledi
Adil Öksüz'ün Maklube Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu
Trabzonsporlu 2 Futbolcu, Beşiktaşlı Talisca'nın Başını Döndürdü

Fenerbahçe, Eski Yıldızı Moussa Sow'u Tekrar Kadrosuna Katmak İstiyor

FENERBAHÇE, ESKİ YILDIZI MOUSSA SOW'U TEKRAR KADROSUNA KATMAK İSTİYOR

Kadrosuna Valbuena, Dirar, Isla, Soldado gibi isimleri katan Fenerbahçe, eski oyuncusu Moussa Sow'u tekrar kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.

Tarih : 11 Ağustos 2017, 12:50
Puan Ver : Fenerbahçe, Eski Yıldızı Moussa Sow'u Tekrar Kadrosuna Katmak İstiyor(10/10)6

Kadrosuna son olarak Roberto Soldado'yu katan ve hem Zenit hem de Giuliano'yla anlaştığı iddia edilen Fenerbahçe, santrfora bir takviye daha yapmak istiyor.

KULÜBÜYLE SORUNLARI ÇÖZÜLÜRSE İŞ BİTECEK

beIN Sports'ta yer alan habere göre Fenerbahçe, eski oyuncusu Moussa Sow'un kulübüyle olan sorunlarını çözerek yeniden kadroya katılmasını bekliyor.

Sow'u en son Konyaspor istemiş ve Senegalli yıldızı kadrosuna katmak için büyük çaba harcamıştı. Ancak, Sow yine sarı lacivertli formayı giymeyi çok istiyor.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Fenerbahçe  Eski  Yıldızı  Moussa  Sow  U  Tekrar  Kadrosuna  Katmak  İstiyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER