FENERBAHÇE, ESKİ YILDIZI MOUSSA SOW'U TEKRAR KADROSUNA KATMAK İSTİYOR
Kadrosuna Valbuena, Dirar, Isla, Soldado gibi isimleri katan Fenerbahçe, eski oyuncusu Moussa Sow'u tekrar kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.
Kadrosuna son olarak Roberto Soldado'yu katan ve hem Zenit hem de Giuliano'yla anlaştığı iddia edilen Fenerbahçe, santrfora bir takviye daha yapmak istiyor.
KULÜBÜYLE SORUNLARI ÇÖZÜLÜRSE İŞ BİTECEK
beIN Sports'ta yer alan habere göre Fenerbahçe, eski oyuncusu Moussa Sow'un kulübüyle olan sorunlarını çözerek yeniden kadroya katılmasını bekliyor.
Sow'u en son Konyaspor istemiş ve Senegalli yıldızı kadrosuna katmak için büyük çaba harcamıştı. Ancak, Sow yine sarı lacivertli formayı giymeyi çok istiyor.
Kaynak: haberinburada
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