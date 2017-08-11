Kadrosuna son olarak Roberto Soldado'yu katan ve hem Zenit hem de Giuliano'yla anlaştığı iddia edilen Fenerbahçe, santrfora bir takviye daha yapmak istiyor.

KULÜBÜYLE SORUNLARI ÇÖZÜLÜRSE İŞ BİTECEK

beIN Sports'ta yer alan habere göre Fenerbahçe, eski oyuncusu Moussa Sow'un kulübüyle olan sorunlarını çözerek yeniden kadroya katılmasını bekliyor.

Sow'u en son Konyaspor istemiş ve Senegalli yıldızı kadrosuna katmak için büyük çaba harcamıştı. Ancak, Sow yine sarı lacivertli formayı giymeyi çok istiyor.

Kaynak: haberinburada