

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Todor Veselinovic 86 yaşında hayatını kaybetti.







Fenerbahçe'nin 1988-89 sezonundaki 103 gollü şampiyonluğunun mimarı olan 86 yaşındaki eski teknik direktörü Todor Veselinovic, Atina'daki özel bir hastanede vefat etti.







kaynak:sabah