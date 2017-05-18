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fenerbahçe eski teknik direktörü veselinovic hayatını kaybetti

FENERBAHÇE ESKİ TEKNİK DİREKTÖRÜ VESELİNOVİC HAYATINI KAYBETTİ

Fenerbahçe'nin efsane teknik direktörlerinden Todor Veselinovic, hayatını kaybetti

Tarih : 18 Mayıs 2017, 16:44
Puan Ver : Fenerbahçe Eski Teknik Direktörü Veselinovic Hayatını Kaybetti(10/10)9


Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Todor Veselinovic 86 yaşında hayatını kaybetti.



Fenerbahçe'nin 1988-89 sezonundaki 103 gollü şampiyonluğunun mimarı olan 86 yaşındaki eski teknik direktörü Todor Veselinovic, Atina'daki özel bir hastanede vefat etti.



 



kaynak:sabah








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