FENERBAHÇE ESKİ TEKNİK DİREKTÖRÜ VESELİNOVİC HAYATINI KAYBETTİ
Fenerbahçe'nin efsane teknik direktörlerinden Todor Veselinovic, hayatını kaybetti
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Todor Veselinovic 86 yaşında hayatını kaybetti.
Fenerbahçe'nin 1988-89 sezonundaki 103 gollü şampiyonluğunun mimarı olan 86 yaşındaki eski teknik direktörü Todor Veselinovic, Atina'daki özel bir hastanede vefat etti.
kaynak:sabah
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