FENERBAHÇE, ESKİ OYUNCUSU SOW'U YENİDEN KİRALAMAK İÇİN ÇALIŞIYOR
Transferin bomba ekibi Fenerbahçe, yedek rotasyonunu güçlendirmek adına eski futbolcusu Moussa Sow'u tekrar kiralamak için harekete geçti.
Fenerbahçe, yeni sezonda çok daha güçlü bir kadro kurmak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürürken, forvete bir takviye daha yapmak istiyor.
YENİDEN SOW
Bu doğrultuda gündeme tekrar gelen ve geçen sezon Kanarya'da kiralık olarak forma giyen Moussa Sow, yeniden Fenerbahçe forması giymek için elinden geleni yapıyor.
ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE KESİNLEŞECEK
Senegalli oyuncu, bonservisini elinde bulunduran Al Ahli kulübüne transferi konusunda kendisine kolaylık sağlanmasını istiyor. Ancak bu konuda Dubai temsilcisini ikna etmekte biraz zorlandığı gözüken Sow'a, Fener'in de ciddi biçimde destek verdiği öğrenildi. Önümüzdeki günlerde Sow'un da geleceğinin netleşmesi bekleniyor.
Kaynak: Fanatik
Kaynak: haberinburada
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