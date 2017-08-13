Fenerbahçe, yeni sezonda çok daha güçlü bir kadro kurmak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürürken, forvete bir takviye daha yapmak istiyor.

YENİDEN SOW

Bu doğrultuda gündeme tekrar gelen ve geçen sezon Kanarya'da kiralık olarak forma giyen Moussa Sow, yeniden Fenerbahçe forması giymek için elinden geleni yapıyor.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE KESİNLEŞECEK

Senegalli oyuncu, bonservisini elinde bulunduran Al Ahli kulübüne transferi konusunda kendisine kolaylık sağlanmasını istiyor. Ancak bu konuda Dubai temsilcisini ikna etmekte biraz zorlandığı gözüken Sow'a, Fener'in de ciddi biçimde destek verdiği öğrenildi. Önümüzdeki günlerde Sow'un da geleceğinin netleşmesi bekleniyor.

Kaynak: Fanatik

Kaynak: haberinburada