Fenerbahçe Yönetimi, Başakşehir forması giyen Emre Belözoğlu ile şu an boşta olan bir diğer eski oyuncusu Pierre Webo için girişimlere başladı. Yönetim, transfer çalışmalarına yoğun şekilde devam ediyor...

İLK PLANDA GUSTAVO GOMEZ VAR

Ligde iki maçta iki puan alabilen, Avrupa defterini erken kapatan sarı-lacivertliler takımı bir an önce ayağa kaldırabilmek adına stoper, orta saha ve forvet hattına takviye yapacak.İlk planda Paraguaylı savunmacı Gustavo Gomez için Milan'dan haber bekleyen yönetimin iki eski futbolcusu ile de temas halinde olduğu öğrenildi.

EMRE VE WEBO İÇİN GİRİŞİMLER BAŞLADI

Fenerbahçe'nin Başakşehir forması giyen Emre Belözoğlu ile şu an boşta olan Pierre Webo için girişimlerde bulunduğu ifade edildi. İki futbolcu da sarı-lacivertli takıma dönmeye sıcak bakıyor. Konuyla ilgili yönetim görüşmelere başladı.

Bu transferlerin dışında Giuliano'nun da kadroya eklenecek olması önemli bir detay olarak dikkat çekiyor.

Kaynak: Skorer

Kaynak: haberinburada