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Fenerbahçe, Emre Belözoğlu İçin Harekete Geçti!

FENERBAHÇE, EMRE BELÖZOĞLU İÇİN HAREKETE GEÇTİ!

Fenerbahçe, kariyerini Medipol Başakşehir'de sürdüren eski futbolcusu Emre Belözoğlu'yu transfer etmek için girişimlere başladı. Sarı-lacivertliler eski futbolcusu ile anlaşma sağladı.

Tarih : 10 Ocak 2018, 15:30
Puan Ver : Fenerbahçe, Emre Belözoğlu İçin Harekete Geçti!(10/10)6

Fenerbahçe Asbaşkanı Ali Yıldırım, Emre Belözoğlu ile Antalya'da kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

EMRE İLE TÜM ŞARTLARDA ANLAŞMA SAĞLANDI

Süper Lide şampiyonluk yarışı kadar transferde de rekabet yaşanıyor! Arda Turan ile prensip anlaşmasına varıldığını açıklayan Başakşehir'de flaş bir ayrılık gündemde! Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman'ın isteği üzerine sarı-lacivertlilerin gündemine Emre Belözoğlu geldi. Asbaşkan Ali Yıldırım, tecrübeli yıldız ile Antalya'da görüştü ve Emre ile tüm şartlarda anlaşma sağlandı.

BAŞAKŞEHİR CEPHESİ İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Sarı-lacivertli yetkililer, Başakşehir cephesiyle görüşmelerini sürdürüyor. Turuncu-lacivertli yöneticiler bu transfere ilk görüşmede sıcak yaklaşmasa da kapıyı kapatmış değiller. (HTSpor)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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