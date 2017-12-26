FENERBAHÇE, ELJİF ELMAS'A KULÜP ARIYOR
Fenerbahçe'nin Makedonya'dan transfer ettiği ancak forma giyemeyen genç yetenek Eljif Elmas, ikinci yarıda başka takımın formasını giyecek.
Ocak ayından itibaren Fenerbahçe'de forma giyme şansına sahip olacak olan Eljif Elmas bu kez de yabancı kontenjanına takıldı.
Takvim'in haberine göre; Sarı lacivertlilerde takımda istenmeyen adam ilan edilen Robin van Persie'nin yerine yabancı transfer edilecek. Bu yüzden Eljif Elmas için yine kontenjan boşalmıyor. Teknik direktör Aykut Kocaman, genç futbolcunun gelişmesini sürdürebilmesi için sürekli forma giyebileceği yabancı bir takıma kiralanmasını istiyor.
Kaynak: haberinburada
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