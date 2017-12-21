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Fenerbahçe, Eljif Elmas İçin Gelen Teklifleri Reddetti

FENERBAHÇE, ELJİF ELMAS İÇİN GELEN TEKLİFLERİ REDDETTİ

Fenerbahçe, sezon başında transfer ettiği Eljif Elmas için yurt dışından gelen teklifleri kabul etmedi.

Tarih : 21 Aralık 2017, 12:20
Puan Ver : Fenerbahçe, Eljif Elmas İçin Gelen Teklifleri Reddetti(7/10)3

Ligin ikinci yarısında Fenerbahçe formasını giyecek olan Eljif Elmas için başta İspanya ve Hollanda olmak üzere birçok ülkeden transfer teklifi geliyor.

Takvim'in haberine göre; Sarı-Lacivertli yönetim, genç yıldız için son sözünü söyledi. Fenerbahçe çok önemli bir yetenek olan Eljif Elmas'ı bu sezon kesinlikle kullanmak istiyor. Sarı lacivertliler bu nedenle genç futbolcu için gelen teklifleri geri çeviriyor.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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