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fenerbahçe - ekaterinburg maçı ne zaman saat kaçta?

FENERBAHÇE - EKATERİNBURG MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe, Dörtlü Final'deki ilk maçını Ekaterinburg ile yapacak. Peki Fenerbahçe - Ekaterinburg maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Tarih : 14 Nisan 2017, 15:29
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Kadınlar Euroleague Final Four organizasyonun ilk maçında, bugün ev sahibi Ekaterinburg ile karşılaşacak olan Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını tamamladı.



Divs Arena'da Başantrenör Fırat Okul yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman taktik çalışmayla tamamlandı. Ekaterinburg maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler konakladığı otele geçerek kampa girdi.



Fenerbahçe ile UMMC Ekaterinburg arasında bugün Divs Arena'da oynanacak mücadele TSİ 17.00'de başlayacak. Fenerbahçe - Ekaterinburg maçı FB TV'den canlı yayınlanacak.



 



kaynak:sabah








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