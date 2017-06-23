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fenerbahçe edin visca'yı bitiriyor! işte rakam...

FENERBAHÇE EDİN VİSCA'YI BİTİRİYOR! İŞTE RAKAM...

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Başakşehir'in yıldız futbolcusu Edin Visca transferini bitiriyor.

Tarih : 23 Haziran 2017, 09:58
Puan Ver : Fenerbahçe Edin Visca'yı Bitiriyor! İşte Rakam...(7/10)4


beIN Sports'un haberine göre; sarı lacivertliler, Visca'yı 5 milyon Euro + 1 futbolcu karşılığında kadrosuna katmaya çok yakın.



Görüşmelerin devam ettiği vurgulanırken, transferin kısa süre içinde resmiyete dökülmesi bekleniyor.



Boşnak futbolcu, Mehmet Ekici, Valbuena ve Dirar'ın ardından Fenerbahçe'nin üçüncü transferi olacak.



 



kaynak:sabah








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