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Fenerbahçe Doğuş'tan Kızılyıldız'a farklı tarife

FENERBAHÇE DOĞUŞ'TAN KIZILYILDIZ'A FARKLI TARİFE

Fenerbahçe Doğuş, THY EuroLeague 2017-2018 sezonu 13. maçında konuk ettiği Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı 82-56 mağlup etti.

Tarih : 20 Aralık 2017, 02:10
Puan Ver : Fenerbahçe Doğuş'tan Kızılyıldız'a Farklı Tarife(7/10)3

Fenerbahçe Doğuş, THY Euroleague 13. hafta maçında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı ağırladı.

Temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş'un sahasında oynadığı karşılaşmaya etkili başlayan taraf Kızılyıldız oldu. Feldeine ve Rochestie ile etkili olan konuk ekip 4:40 kala 4-9 üstün olan taraftı. Vesely'nin oyuna girmesiyle etkili olan temsilcimiz ise geri dönüş yaparak 3:24 kala 10-9 öne geçmeyi başardı. Kalan bölümde üstünlüğünü kabul ettirerek farkı arttıran Fenerbahçe, ilk çeyreği 17-11 önde tamamladı.

FENERBAHÇE DOĞUŞ SOYUNMA ODASINA 8 SAYI FARKLA GİTTİ

İkinci çeyreğe etkili başlayan Fenerbahçe Doğuş, ilk 2 dakika geçilirken 21-16 üstünlüğü yakalasa da seriyi yakalayan Kızılyıldız, 5:32 kala 21-25 öne geçti. Nunnally ile etkili olan Fenerbahçe, 1:37 kala Melli'den bulduğu üçlükle de 36-28 üstünlüğü yakaladı. Çeyreğin sonuna kadar farkı korumayı başaran temsilcimiz, ilk yarıyı 41-33 önde kapattı.

Fenerbahçe Doğuş'ta Jan Vesely ilk yarıda ürettiği 10 sayıyla en skorer isim olurken Luigi Datome 8, James Nunnally de 7 sayıyla oynadı.

Kızılyıldız'da Taylor Rochestie 9 sayıyla oynarken Ognjen Dobric de 8 sayıyla ilk yarıyı tamamladı.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE VESELY VE WANAMAKER ETKİLİ OYUNUYLA GÖZ DOLDURDU

Üçüncü çeyreğe etkili başlayan temsilcimiz, farkı açarak 6:02 kala 49-34 üstünlüğü yakaladı. Vesely ve Wanamaker ile etkili olan Fenerbahçe, farkı daha da açarak periyodu 62-42 önde tamamladı.

Kızılyıldız, ilk dakika geçilirken 62-46 ile farkı azaltsa da tekrar reaksiyon göstermeyi başaran temsilcimiz, 6:26 kala skoru 73-48'e getirdi. Kalan bölümde Sinan, Dixon, Kalinic ile daha az süre alan isimleri oynatan Fenerbahçe, karşılaşmadan 82-56 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Doğuş'ta Jan Vesely 15 sayı, 8 ribaunt ile oynarken Luigi Datome ve Brad Wanamaker da maçı 13'er sayıyla tamamladılar.

Kızılyıldız'da Dobric 15 sayıyla oynarken çift hanelere çıkan başka isim olmadı. Rochestie 9, Lessort 7 sayıyla maçı tamamladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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