Fenerbahçe Doğuş, THY EuroLeague 2017-2018 sezonu 13. maçında konuk ettiği Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı 82-56 mağlup etti.

Fenerbahçe Doğuş, THY Euroleague 13. hafta maçında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı ağırladı.

Temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş'un sahasında oynadığı karşılaşmaya etkili başlayan taraf Kızılyıldız oldu. Feldeine ve Rochestie ile etkili olan konuk ekip 4:40 kala 4-9 üstün olan taraftı. Vesely'nin oyuna girmesiyle etkili olan temsilcimiz ise geri dönüş yaparak 3:24 kala 10-9 öne geçmeyi başardı. Kalan bölümde üstünlüğünü kabul ettirerek farkı arttıran Fenerbahçe, ilk çeyreği 17-11 önde tamamladı.

FENERBAHÇE DOĞUŞ SOYUNMA ODASINA 8 SAYI FARKLA GİTTİ

İkinci çeyreğe etkili başlayan Fenerbahçe Doğuş, ilk 2 dakika geçilirken 21-16 üstünlüğü yakalasa da seriyi yakalayan Kızılyıldız, 5:32 kala 21-25 öne geçti. Nunnally ile etkili olan Fenerbahçe, 1:37 kala Melli'den bulduğu üçlükle de 36-28 üstünlüğü yakaladı. Çeyreğin sonuna kadar farkı korumayı başaran temsilcimiz, ilk yarıyı 41-33 önde kapattı.

Fenerbahçe Doğuş'ta Jan Vesely ilk yarıda ürettiği 10 sayıyla en skorer isim olurken Luigi Datome 8, James Nunnally de 7 sayıyla oynadı.

Kızılyıldız'da Taylor Rochestie 9 sayıyla oynarken Ognjen Dobric de 8 sayıyla ilk yarıyı tamamladı.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE VESELY VE WANAMAKER ETKİLİ OYUNUYLA GÖZ DOLDURDU

Üçüncü çeyreğe etkili başlayan temsilcimiz, farkı açarak 6:02 kala 49-34 üstünlüğü yakaladı. Vesely ve Wanamaker ile etkili olan Fenerbahçe, farkı daha da açarak periyodu 62-42 önde tamamladı.

Kızılyıldız, ilk dakika geçilirken 62-46 ile farkı azaltsa da tekrar reaksiyon göstermeyi başaran temsilcimiz, 6:26 kala skoru 73-48'e getirdi. Kalan bölümde Sinan, Dixon, Kalinic ile daha az süre alan isimleri oynatan Fenerbahçe, karşılaşmadan 82-56 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Doğuş'ta Jan Vesely 15 sayı, 8 ribaunt ile oynarken Luigi Datome ve Brad Wanamaker da maçı 13'er sayıyla tamamladılar.

Kızılyıldız'da Dobric 15 sayıyla oynarken çift hanelere çıkan başka isim olmadı. Rochestie 9, Lessort 7 sayıyla maçı tamamladı.

Kaynak: haberinburada