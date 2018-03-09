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Fenerbahçe Doğuş'tan büyük başarı! Play-off'u garantiledi

FENERBAHÇE DOĞUŞ'TAN BÜYÜK BAŞARI! PLAY-OFF'U GARANTİLEDİ

Fenerbahçe Doğuş, THY Euroleague'de deplasmanda Zalgiris Kaunas'ı 85-78 yendi ve play-off'u garantiledi.

Tarih : 09 Mart 2018, 23:30
Puan Ver : Fenerbahçe Doğuş'tan Büyük Başarı! Play-Off'u Garantiledi(9/10)5

Turkish Airlines EuroLeague'in 25. maç döneminde temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş, deplasmanda karşı karşıya geldiği Litvanya ekibi Zalgiris'i 85-78 mağlup etti.

FENERBAHÇE İLK ÇEYREĞİ 7 SAYI GERİDE TAMAMLADI

Maça etkili başlayan temsilcimiz ilk 3 dakika geçilirken 6-7 üstün olan taraftı. Fakat daha sonra Zalgiris, önemli bir seri yakalayarak 3:19 kala skoru 18-7'ye getirdi. Kalan bölümde farkı azaltan temsilcimiz ilk çeyreği 24-17 kapattı.

İkinci çeyreğe etkili başlayan temsilcimiz ilk dakika içinde bulduğu basketlerle farkı 4 sayıya indirse de sonrasında Zalgiris, oyuna ağırlığını koyarak ilk 5 dakikalık bölümü 32-20 üstün geçti. Kalan bölümde temsilcimizin skor anlamda yaklaşmasına izin vermeyen Zalgiris, ilk yarıyı 40-31 üstün tamamladı.

İLK YARININ EN SKORER İSMİ ZALGIRIS'TEN BRANDON DAVIES OLDU

Zalgiris'te Vasilije Micic ürettiği 11 sayıyla ilk yarının en skorer ismi olurken Brandon Davies de ilk yarıyı 8 sayıyla tamamladı.

Temsilcimizde Jan Vesely 9 sayıyla ilk yarıda takımın en skoreri olurken Nikola Kalinic de 7 sayıyla oynadı.

Üçüncü çeyreğe etkili başlayan temsilcimiz 6:40 kala farkı azaltarak skoru 41-38'e getirdi. 2 dakika kala da temsilcimiz 53-52'lik skoru yakaladı. Kalan bölümde hücumda hatalar yapan Fenerbahçe, üçüncü çeyreği 58-52 geride kapattı.

Temsilcimiz son çeyreğe de etkili başladı ve 7:42 kala 60-60 eşitliği yakaladı. İlk 5 dakikalık bölümü de temsilcimiz 65-66 önde geçti. Kalan bölümde üstünlüğünü korumayı başaran Fenerbahçe, karşılaşmadan 85-78 galip ayrıldı.

Bu sonuçla temsilcimiz 25. maçında 18. galibiyetini elde etti ve bitime 5 maç kala play-off oynama hakkını elde etti.

OBRADOVIC'İN 100. GALİBİYETİ

Temsilcimizin başantrenörü Zeljko Obradovic de EuroLeague'deki 100. galibiyetini Zalgiris karşısında almış oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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