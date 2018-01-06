Fenerbahçe Doğuş'ta Sakatlık Şoku! 1 Ay Sahalardan Uzak Kalacak
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Fenerbahçe Doğuş'ta sakatlık şoku! 1 ay sahalardan uzak kalacak

FENERBAHÇE DOĞUŞ'TA SAKATLIK ŞOKU! 1 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK

Fenerbahçe Doğuş forması giyen James Nunnally sol el tarak kemiğinde kırık olduğu gerekçesiyle 1 ay sahalardan uzak kalacak.

Tarih : 06 Ocak 2018, 18:40
Puan Ver : Fenerbahçe Doğuş'ta Sakatlık Şoku! 1 Ay Sahalardan Uzak Kalacak(10/10)6

THY Euroleague 16. hafta maçında dün akşam Fenerbahçe Doğuş'un İspanya temsilcisi Baskonia Vitoria Gasteiz'i 79-74 yendiği sakatlanan James Nunnally'nin sol el tarak kemiğinde kırık olduğu ve bir ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

"SAHALARA DÖNÜŞ SÜRESİNİN 1 AY OLMASI BEKLENMEKTEDİR"

Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden Nunnally'in sakatlığı ile yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Oyuncumuzun dün gece başlayan sağlık kontrolleri tamamlanmış ve sporcumuz tedavi gördüğü hastaneden taburcu olmuştur. James Nunnally'nin yapılan tüm kontrollerin ardından genel sağlık durumunda herhangi bir soruna rastlanmamıştır. Ancak yapılan detaylı kontrollerde sporcumuzun, yaşadığı düşüşe bağlı olarak sol el tarak kemiğinde kırık tespit edilmiştir. Nunnally'nin sahalara dönüş süresinin yaklaşık 1 ay olması beklenmektedir. James Nunnally'nin herkesi korkutan talihsiz sakatlığı sonrası oyuncumuza destek mesajları gönderen tüm taraftarlarımıza; aynı zamanda geçmiş olsun mesajlarını ileten tüm takımlara, sporculara ve sporseverlere teşekkür ederiz."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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