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Fenerbahçe Doğuş son saniyede yıkıldı!

FENERBAHÇE DOĞUŞ SON SANİYEDE YIKILDI!

Turkish Airlines EuroLeague'de temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş, sahasında konuk ettiği lider CSKA Moskova'ya De Colo'nun son saniye basketiyle 81-79 mağlup oldu.

Tarih : 16 Mart 2018, 23:20
Puan Ver : Fenerbahçe Doğuş Son Saniyede Yıkıldı!(8/10)4

Turkish Airlines EuroLeague'in 26. maç döneminde temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş, sahasında konuk ettiği Rus ekibi CSKA Moskova'ya Nando De Colo'dan gelen son saniye basketiyle 81-79 mağlup oldu.

Karşılaşmaya etkili başlayan taraf temsilcimiz oldu ve Fenerbahçe Doğuş, ilk 3 dakikalık bölüm geçilirken 9-2'lik üstünlüğü yakaladı. Aldığı moladan sonra geri dönmeyi başaran CSKA Moskova, son bölümde öne geçmeyi de başardı ve ilk çeyreği 23-25 önde tamamladı.

FENERBAHÇE DOĞUŞ SOYUNMA ODASINA 4 SAYI GERİDE GİRDİ

İkinci çeyreğin başında CSKA Moskova, farkı arttırdı. Fakat temsilcimiz tekrar oyunu dengeye getirse de Sergio Rodriguez'in son CSKA hücumunda gelen üç sayılık basketiyle ilk yarı 40-44 sona erdi.

Fenerbahçe Doğuş'ta Nicolo Melli ve James Nunnally 10'ar sayıyla takımın en skorer isimleri olurlarken Kyle Hines da CSKA Moskova adına 10 sayıyla ilk yarıyı tamamladı.

Temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş, özellikle savunma performansıyla fark yaratmayı başardı ve skorda tekrar üstün duruma geçmeyi başardı. CSKA Moskova'nın hücumda büyük sıkıntı yaşadığı çeyreği temsilcimiz, 58-54'lük skorla üstün tamamladı.

DE COLO SON SANİYE BASKETİYLE TAKIMINA GALİBİYETİ GETİRDİ

Fenerbahçe Doğuş, son çeyreğe oyun kurucusuz bir 5'le başladı fakat bu beklenen etkiyi vermeyince CSKA Moskova, ilk 2 dakikalık bölümün sonunda tekrar 58-61 öne geçti. Sloukas ve Vesely'i tekrar oyuna sokan Fenerbahçe, ilk 5 dakika geçilirken yine 68-67'lik üstünlüğü yakaladı. Maçın son bölümü büyük çekişmeye sahne olurken son CSKA Moskova hücumuna 79-79 eşitlikle girildi fakat Nando De Colo'nun son saniye basketi skoru belirledi: 79-81.

Bu sonuçla temsilcimiz 26. maçlar sonunda 18 galibiyette kalırken CSKA Moskova, 21. galibiyetini aldı. Olympiacos'un kaybettiği haftada temsilcimiz ikincilik şansını da tepmiş oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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