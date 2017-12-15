Fenerbahçe Doğuş, Turkish Airlines EuroLeague'in 12. haftasında konuk ettiği Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas'a 90-89'luk skorla mağlup oldu.

Turkish Airlines EuroLeague'de 12. hafta maçında Fenerbahçe Doğuş sahasında Zalgiris Kaunas' konuk etti.

İki takımın da karşılıklı sayılarıyla başlayan maçta 4:41 kala 11-13 üstün olan taraf Zalgiris'di. Fakat, özellikle Vesely ile etkili olan Fenerbahçe 10-0'lık seri yakalayarak 1:33 kala skoru 21-13'e getirdi. Kalan bölümde farkı korumayı başaran Fenerbahçe, ilk çeyreği 24-16 önde tamamladı.

İLK YARIYI TEMSİLCİMİZ 1 SAYI ÖNDE KAPATTI

İkinci çeyreğe etkili başlayan taraf Zalgiris Kaunas oldu. Litvanya temsilcisi 5:33 kala Toupane'ın sayısıyla skoru 31-29'a getirdi. Vesely'nin kenarda olduğu bölümde farkı arttırmakta sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, Kevin Pangos ile etkili olan Zalgiris karşısında ilk yarıyı 42-41 önde kapatabildi.

Fenerbahçe Doğuş'ta Brad Wanamaker ürettiği 10 sayıyla ilk yarıda takımının en skorer ismi olurken Guduric ve Vesely de devreyi 7'şer sayıyla tamamladılar.

İLK YARININ EN SKORERİ ZALGIRIS'TEN KEVIN PANGOS

Kevin Pangos ise Zalgiris adına ürettiği 14 sayıyla ilk yarının en skorer ismi olurken Axel Toupane da deplasman ekibi adına 9 sayıyla oynadı.

Üçüncü çeyreğe Fenerbahçe, Nicolo Melli'nin üçlüğüyle başlasa da Brandon Davies ile basketler bulan Zalgiris, 8:25 kala skoru 45-45'e getirdi. Karşıklık basketlerle maçın ilk 5 dakikası 51-51 geçilse de Vesely ve Wanamaker ile basketler bulan Fenerbahçe, 4:10 kala skoru 55-51'e getirdi. Fakat Jankunas ile etkili olan Zalgiris, 2:31 kala 55-58 öne geçti. Periyodun son bölümünde Melli ve Wanamaker ile etkili olan temsilcimiz periyodu 64-63 önde tamamlamayı başardı.

DÖRDÜNCÜ ÇEYREĞE RAKİP TAKIM ÖNDE GİRDİ

Milaknis ile bir üçlük isabeti daha bulan Zalgiris, 6:18 kala skoru 69-74 yaptı. Vesely ve Nunnally ile sayılar bulan Fenerbahçe, 4:42 kala 75-75 ile tekrar skoru eşitledi. Sloukas ve Wanamaker ile basketler bulan Fenerbahçe, 2:52 kala 81-77 öne geçti. Zalgiris, 1:55 kala 85-80 geride olsa da Pangos ve Milaknis'in kritik isabetleriyle maçı 89-90 kazandı.

Fenerbahçe Doğuş'ta Jan Vesely 20 sayıyla takımının en skorer ismi olurken Brad Wanamaker da maçı 19 sayı, 4 asist, 4 top çalma ile tamamladı. Melli 13, Sloukas da 11 sayıyla maçı tamamladılar.

Zalgiris Kaunas cephesinde Kevin Pangos 22 sayı, 7 asist ile yıldızlaşırken Axel Toupane 16, Paulius Jankunas 15 sayıyla maçı tamamladılar.

Fenerbahçe, EuroLeague'deki 4 maçlık galibiyet serisini sonlandıran bu mağlubiyetle 12. maçlar sonunda da toplamdaki 4. yenilgisini almış oldu.

Kaynak: haberinburada