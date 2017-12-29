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Fenerbahçe Doğuş, Real Madrid'e 79-77 Mağlup Oldu

FENERBAHÇE DOĞUŞ, REAL MADRİD'E 79-77 MAĞLUP OLDU

THY Avrupa Ligi 15'inci hafta mücadelesinde, temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş kendi sahasında İspanya ekibi Real Madrid'e 79-77 mağlup oldu.

Tarih : 29 Aralık 2017, 05:10
Puan Ver : Fenerbahçe Doğuş, Real Madrid'e 79-77 Mağlup Oldu(10/10)6

THY Avrupa Ligi 15'inci hafta mücadelesinde, temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş kendi sahasında İspanya ekibi Real Madrid'e 79-77 mağlup oldu.

REAL MADRİD SOYUNMA ODASINA 1 SAYI FARKLA GİTTİ

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleye etkili başlayan sarı-lacivertli ekip, ilk periyodu 17-10 önde kapattı. İlk periyottaki savunma direncini 2'nci periyotta kaybeden Fenerbahçe, bu çeyrekte potasında 27 sayı görürken, rakip potaya 19 sayı bıraktı ve devreye 37-36'lık Real Madrid üstünlüğü ile girildi.

REAL MADRİD 2 SAYI FARKLA KAZANDI

3'üncü periyot karşılıklı sayılarla geçilirken, Real Madrid 3'üncü periyotu 1 sayı önde kapattı: 61-62. Final çeyreğinde üstün oyununu sürdüren Madrid ekibi, parkeden 79-77 galip ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Real Madrid, Avrupa Ligi'ndeki 9'uncu galibiyetine uzanırken, Fenerbahçe Doğuş 6'ncı yenilgisini aldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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