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Fenerbahçe Doğuş, Panathinaikos'u 67-62 Mağlup Etti
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Fenerbahçe Doğuş, Panathinaikos'u 67-62 Mağlup Etti

FENERBAHÇE DOĞUŞ, PANATHİNAİKOS'U 67-62 MAĞLUP ETTİ

THY Euroleague'de temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş, sahasında konuk ettiği Yunanistan ekibi Panathinaikos'u 67-62 mağlup etti.

Tarih : 18 Ocak 2018, 03:40
Puan Ver : Fenerbahçe Doğuş, Panathinaikos'u 67-62 Mağlup Etti(6/10)2

Turkish Airlines EuroLeague'de temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş, sahasında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'la karşılaştı.

Karşılaşmaya etkili başlayan temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş, 6:43 kala skoru 8-3'e getirdi. Karşılaşmanın ilk 5 dakikalık bölümü ise temsilcimizin, 10-7 üstünlüğüyle geçildi. Sonrasında Panathinaikos, 10-12 öne geçse de reaksiyon göstermeyi başaran temsilcimiz, son 46 saniye kala 18-14 önde olan taraftı. Son 26 saniyede Panathinaikos, Singleton ile 2 üçlük isabeti bulup ilk çeyreği 18-20 önde tamamladı.

Fenerbahçe, ikinci çeyreğe etkili başladı ve rakibine sayı şansı vermediği bölüm sonunda 6:28 kala 26-20 üstünlüğü yakaladı. Karşılaşmanın ilk 5 dakikalık bölümü de 26-23 geçildi. Periyodun sonuna kadar aradaki fark korunurken son hücumda Vesely ile basketi bulan temsilcimiz ilk yarıyı 35-30 üstün kapattı.

İLK YARI FENERBAHÇE'NİN 5 SAYI ÜSTÜNLÜĞÜ İLE GEÇİLDİ

Fenerbahçe Doğuş'ta Jason Thompson 10 sayıyla ilk yarının en skorer ismi olurken Kostas Sloukas 7 da 7 sayıyla oynadı.

Panathinaikos'ta ise Singleton ve Nick Calathes, 9'ar sayıyla ilk yarıda takımlarının en skorer isimleri oldular.

Üçüncü çeyrekte konuk ekip Panathinaikos, oyunun kontrolünü ele geçirmeyi başardı ve ilk 5 dakikalık bölümü 39-42 üstün geçtiler. Üstünlüğünü ve aradaki farkı kalan bölümde korumayı başaran Panathinaikos, üçüncü çeyreği 47-50 önde kapattı.

Temsilcimiz son çeyreğe etkili başladı ve 6:54 kala 54-50 üstünlüğü yakaladı. Panathinaikos'un geri dönüşüne izin vermeyen temsilcimiz, son anlarda hata yapmayarak rakibini 67-62 mağlup etmeyi başardı.

FENERBAHÇE DOĞUŞ RÖVANŞI ALDI

Bu sonuçla temsilcimiz, EuroLeague sezonunun ilk yarısında Atina'da 70-68 kaybettiği maçın rövanşını almayı başardı.

Fenerbahçe Doğuş'ta Jason Thompson 14 sayı, 7 ribaunt ile en etkili isim olurken Jan Vesely de 12 sayı, 8 ribaunt ile oynadı. Temsilcimizde Kostas Sloukas da 11 sayıyla karşılaşmayı tamamladı.

Panathinaikos'ta Chris Singleton 14 sayı, 12 ribaunt ile yıldızlaşırken Nick Calathes de 13 sayı, 7 asist ile maçı tamamladı. KC Rivers ve Nikos Pappas da 8'er sayıyla oynadılar.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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