Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic, Maccabi maçından sonra sadece 1 saat uyudum, bu yoğun maç programında böyle sıkışıklıklar oluyor." dedi.

Fenerbahçe Doğuş takımının başarılı başantrenörü Zeljko Obradovic, Blicsport'a bir röportaj verdi. Takımını yeniden Euroleague'de play-offlara taşıyan Obradovic, dün akşam 87-73 kazanılan Maccabi maçından sonra yaşadığı ilginç bir olayı anlattı.

Euroleague'de haftada 2 maç olduğu zaman zorlandıklarını itiraf eden başarılı coach, "Maccabi maçından sonra sadece 1 saat uyudum. Hemen otele gittik, akşam yemeği yedik. Saat 23.30 oldu. Daha sonra havalimanına hareket ettik. Bu sırada hem gazetelere baktım hem de dünkü ve bugünkü maçların analizlerine baktım. Euroleague'de çift maç programı olduğunda böyle sıkışıklıklar oluyor. Her çift maç döneminde böyle oluyor" dedi.

"BANA GÖRE İYİ OYNADIK"

Maccabi galibiyetini de yorumlayan Obradovic, "Maçın başında savunma seviyemiz iyi değildi. İkinci periyot bunu değiştirdik. Daha agresif oynamaya başladık. İkinci yarı da iyi oyunu devam ettirdik. Maccabi'nin bireysel anlamda kaliteli oyuncuları var. Maçtan önce de oyuncularımla hep bunu konuşuyoruz. Bana göre iyi oynadık" diye konuştu.

"HER MAÇA KONSANTRE OLMALIYIZ"

Kızılyıldız maçını da değerlendiren sarı-lacivertli çalıştırıcı, "Özellikle Belgrad'daki maçlarda kalitelerini gösteriyorlar. Maça, performansımıza ve taktik düzene iyi konsantre olmalıyız. Oyuncularım bunun önemini biliyor. Kaliteli bir ekiple oynayacağız. Hem kendimize hem de rakibe saygı duymalıyız. Her maça konsantre olmalıyız. Bütün oyuncularımız sağlıklı ve motive olmalı" yorumunu yaptı.

Kaynak: haberinburada