Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Doğuş, sahasında konuk ettiği Alman ekibi Brose Bamberg'i 77-69 mağlup etti.

Karşılaşmaya etkili başlayan temsilcimiz, ilk 5 dakikalık bölümü 11-3'lük üstünlükle geçti. Fakat son dakikaya girilirken Brose Bamberg, skoru 12-8'e getirdi. Karşılaşmanın ilk çeyreği de 16-13 sona erdi.

İLK YARI 42-32 BİTTİ

İkinci çeyreğe temsilcimiz etkili başlasa da skor anlamında istediği farkı yaratamadı. İkinci çeyreğin ilk 5 dakikalık bölümü 26-22 geçildi. Fakat televizyon molasından iyi dönen temsilcimiz, son 4 dakikaya farkı arttırarak 31-22'lik skorla girdi. Kalan bölümde etkinliğini arttıran temsilcimiz farkı daha da arttırmayı başarsa da ilk yarı 42-32 sona erdi.

Üçüncü çeyrekte etkinliğini sürdüren Fenerbahçe Doğuş, ilk 5 dakikalık bölümü 52-38 önde geçti. Temsilcimiz farkı büyük ölçüde koruyarak üçüncü çeyreği de 61-48 üstün tamamladı.

FARK 8'E KADAR DÜŞTÜ AMA FENERBAHÇE İŞİ BİTİRDİ

Son çeyreğin ilk bölümünde etkili olan Brose Bamberg farkı 8 sayıya kadar indirse de ilk 5 dakikalık bölüm 72-62 geçildi. Kalan bölümde farkı daha da açan temsilcimiz son dakika içinde Brose'nin farkı tekrar azaltmasına izin verse de karşılaşmadan 77-69 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Doğuş, bu galibiyetle 22. maçındaki 15. galibiyetini elde etti.

VESELY ŞOV YAPTI

Temsilcimizde Jan Vesely 26 sayı, 11 ribaunt ile maçın en etkili ismi olmayı başardı. Fenerbahçe'de Marko Guduric 10 sayıyla çift hanelere çıkan bir diğer isim olurken Brad Wanamaker da 9 sayıyla maçı tamamladı.

Brose Bamberg'de Dejan Musli 18 sayı, 8 ribaunt ile takımının en etkili isim olurken Daniel Hackett 11, Ricky Hickman 10 sayıyla oynadı.

Kaynak: haberinburada