Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 13. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Doğuş, Beşiktaş Sompo Japan'a konuk oldu.

Fenerbahçe maça Thompson'dan gelen sayılarla başlarken, çeyreğin bitimine 4:45 kala gelen TV molasına 4-10 önde girdi. Beşiktaş bu çeyrekte istediği atışlarda isabet bulamazken, çeyrek boyunca oyunun hakimi olan Fenerbahçe, ilk periyodu 10-21 ile önde kapattı.

FARK 24'E KADAR ÇIKTI

İkinci çeyrek Beşiktaş'a uzun bir süre sayı şansı tanımayan Fenerbahçe farkı 24'e kadar çıkarttı. Siyah Beyazlılar basit atışlardan da isabet bulamadığı çeyreğin ilk bölümünün ardından, çeyreğin ikinci kısmında üçlük isabetleri bulmaya başladı ve farkı bir nebze eriterek devrede soyunma odasına 30-45 geride girdi.

Üçüncü çeyreğe savunmada sertleşerek başlayan Beşiktaş, Fenerbahçe'yi düzen dışına çıkarmayı başarsa da tek hanelere indiremedi. Son çeyreğe 51-65 Fenerbahçe üstünlüğüyle girildi.

SON SÖZÜ FENERBAHÇE SÖYLEDİ

Son çeyrek Fenerbahçe skorda üstünlüğünü sürdürürken, Sarı Lacivertliler ilk 5 dakikayı 59-72 önde geçti. Karşılaşma boyunca farkı çift hanelerde tutan Fenerbahçe psikolojik olarak Beşiktaş'ın maça ortak olmasına izin vermezken, Sarı Lacivertliler mücadeleden galip 71-76'lık skorla galip ayrılmayı başardı.

Bu sonuçla Fenerbahçe Doğuş 11. galibiyetini alırken, Beşiktaş Sompo Japan da 4. kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

(Basket Dergisi)

Kaynak: haberinburada