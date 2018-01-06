FENERBAHÇE DOĞUŞ, BASKONİA'YI 79-74 MAĞLUP ETTİ
THY Avrupa Ligi 16'ncı hafta mücadelesinde Fenerbahçe Doğuş, kendi sahasında İspanya ekibi Baskonia'yı 79-74 mağlup etti.
THY Avrupa Liginde Fenerbahçe Doğuş İspanya temsilcisi Baskonia'yı konuk etti.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakaya etkili başlayan deplasman ekibi, ilk periyodu 22-18 önde geçti. 2'nci periyotta savunmasını sertleştiren Fenerbahçe Doğuş, 18-16'lık çeyrek skoru yakalarken, Baskonia devreye 2 sayı farkla önde girdi: 36-38.
FENERBAHÇE DOĞUŞ 3. ÇEYREKTE KENDİNE GELDİ
3'üncü periyotta rakip potaya 27 sayı gönderen sarı-lacivertliler, kendi potasında ise 21 sayı görürken, final bölümüne 63-59'luk ev sahibi ekip üstünlüğü ile girildi. Son periyotta da rakibine skor üstünlüğünü vermeyen Fenerbahçe Doğuş, parkeden 79-74 galip ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertli ekip Avrupa Ligi'ndeki 10'uncu galibiyetini tadarken, Baskonia 9'uncu mağlubiyetini aldı.
Kaynak: haberinburada
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