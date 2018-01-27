THY EuroLeague'de temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş, sahasında konuk ettiği İspanyol temsilcisi Barcelona Lassa'yı 86-82 mağlup etti.

Turkish Airlines EuroLeague'in 20. maç döneminde temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş, sahasında konuk ettiği İspanyol temsilcisi Barcelona Lassa'yı 86-82 mağlup etti.

İLK PERİYOTU FENERBAHÇE 4 SAYI FARKLA ÖNDE TAMAMLADI

İki takımın da karşılıklı basketleriyle başlayan ilk periyodun 5 dakikalık bölümü Fenerbahçe'nin 9-8'lik üstünlüğüyle geçildi. Vesely ile etkinliğini sürdüren temsilcimiz, 3:51 kala skoru 12-8 yaptı. Koponen ve Claver ile etkili olan Barcelona, yakaladığı seriyle 2:14 kala skoru 12-16'ya getirdi. Kalan bölümde tekrar etkili olmayı başaran temsilcimiz, ilk periyodu 22-18 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe Barcelona, Thomas Heurtel'in etkili oyunuyla iyi başlasa da rakibine Melli ile karşılık veren Fenerbahçe, farkı arttırarak 7:08 kala 33-25'lik üstünlüğü yakaladı. Pota altında Melli ve Thompson ile etkili olan temsilcimiz, ilk 5 dakikalık bölümü de 38-30 üstün geçti. Fakat Barcelona tekrar geri dönmeyi başarıp 2:36 kala skoru 38-37'ye getirdi. Son 2 dakikaya girilirken de Barcelona, Adam Hanga'dan bir üçlük isabeti bularak 38-40 öne geçti. Barcelona'nın farkı 4 sayıya kadar çıkardığı ilk yarının son bölümünde temsilcimiz etkili olmaya çalışsa da ilk yarı 42-44 sona erdi.

İLK YARININ EN SKORERİ BRAD WANAMAKER!

Fenerbahçe Doğuş'ta Brad Wanamaker 13 sayıyla ilk yarının en skorer ismi olurken Nicolo Melli de 12 sayıyla oynadı.

Barcelona Lassa'da Adam Hanga 11 sayıyla ilk yarıda takımının en skoreri olurken Petteri Koponen 9, Ante Tomic 8 sayıyla oynadı.

Üçüncü çeyreğe temsilcimiz Fenerbahçe, etkili başladı ve 7:34 kala 48-44 üstünlüğü yakaladı. Periyodun ilk 5 dakikalık bölümü de 52-50 geçildi. Kalan bölümde Ahmet Düverioğlu ve Melih Mahmutoğlu ile etkili olan temsilcimiz periyodu 65-57 üstün tamamladı.

Son çeyreğin başında Fenerbahçe, farkı 10 sayıya kadar çıkarsa da 7:32 kala Barcelona, skoru 67-62'ye getirdi. Periyodun ilk 5 dakikalık bölümü de temsilcimizin 73-66'lık üstünlüğüyle geçildi. Kalan bölümde Heurtel ile etkili olan Barcelona, son 19 saniyeye 82-79 girmeyi başarsa da hata yapmayan temsilcimiz karşılaşmadan 86-82 galip ayrıldı.

ÜST ÜSTE 5. GALİBİYET

Fenerbahçe Doğuş, bu sonuçla birlikte EuroLeague'deki 20. maçında 14. galibiyetini elde ederken, Barcelona Lassa'yı da EuroLeague'de üst üste 5. kez mağlup etmeyi başardı.

Fenerbahçe Doğuş'ta Brad Wanamaker 24 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Nicolo Melli 23, Jan Vesely 12 sayıyla maçı tamamladı.

Barcelona Lassa'da Thomas Heurtel 21 sayıyla takımının en skorer ismi olurken Ante Tomic 20 sayıyla oynadı. Petteri Koponen, Victor Claver ve Adam Hanga da maçı 12'şer sayıyla tamamladılar.

Kaynak: haberinburada