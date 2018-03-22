Euroleague'in 28. haftasında Fenerbahçe Doğuş, Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı 80-63 mağlup etti.

Fenerbahçe Doğuş, Euroleague'in 28. haftasında deplasmanda Sırbistan'ın Kızılyıldız MTS takımını 80-63 mağlup etti.

EUROLEAGUE'DE 20'NCİ GALİBİYETİNİ ALDI

Belgrad'da oynanan maçtan galip ayrılan Sarı-Lacivertliler, 28. maçında 20. galibiyetini aldı. Kızılyıldız ise, 17. kez mağlup oldu.

FENERBAHÇE İLK MAÇTA DA FARK ATMIŞTI

Fenerbahçe Doğuş, ligin ilk yarısında yapılan maçta rakibini İstanbul'da 82-56 yenmişti.

Kaynak: haberinburada