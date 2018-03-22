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Fenerbahçe Doğuş, Avrupa'nın en zor deplasmanında farklı kazandı

FENERBAHÇE DOĞUŞ, AVRUPA'NIN EN ZOR DEPLASMANINDA FARKLI KAZANDI

Euroleague'in 28. haftasında Fenerbahçe Doğuş, Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı 80-63 mağlup etti.

Tarih : 22 Mart 2018, 23:30
Puan Ver : Fenerbahçe Doğuş, Avrupa'nın En Zor Deplasmanında Farklı Kazandı(8/10)4

Fenerbahçe Doğuş, Euroleague'in 28. haftasında deplasmanda Sırbistan'ın Kızılyıldız MTS takımını 80-63 mağlup etti.

EUROLEAGUE'DE 20'NCİ GALİBİYETİNİ ALDI

Belgrad'da oynanan maçtan galip ayrılan Sarı-Lacivertliler, 28. maçında 20. galibiyetini aldı. Kızılyıldız ise, 17. kez mağlup oldu.

FENERBAHÇE İLK MAÇTA DA FARK ATMIŞTI

Fenerbahçe Doğuş, ligin ilk yarısında yapılan maçta rakibini İstanbul'da 82-56 yenmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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