FENERBAHÇE DOĞUŞ, AVRUPA'NIN EN ZOR DEPLASMANINDA FARKLI KAZANDI
Euroleague'in 28. haftasında Fenerbahçe Doğuş, Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı 80-63 mağlup etti.
Fenerbahçe Doğuş, Euroleague'in 28. haftasında deplasmanda Sırbistan'ın Kızılyıldız MTS takımını 80-63 mağlup etti.
EUROLEAGUE'DE 20'NCİ GALİBİYETİNİ ALDI
Belgrad'da oynanan maçtan galip ayrılan Sarı-Lacivertliler, 28. maçında 20. galibiyetini aldı. Kızılyıldız ise, 17. kez mağlup oldu.
FENERBAHÇE İLK MAÇTA DA FARK ATMIŞTI
Fenerbahçe Doğuş, ligin ilk yarısında yapılan maçta rakibini İstanbul'da 82-56 yenmişti.
Kaynak: haberinburada
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