Fenerbahçe Doğuş ve Anadolu Efes, Tahincioğlu Basketbol Süper Liginin 17. haftasında karşı karşıya geldiler. Karşılaşmayı kazanan taraf 100-74'lük skorla ev sahibi Fenerbahçe Doğuş oldu.

Ülkemizi Turkish Airlines EuroLeague'de temsil eden Fenerbahçe Doğuş ve Anadolu Efes, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında karşı karşıya geldiler. Karşılaşmayı kazanan taraf 100-74'lük skorla ev sahibi Fenerbahçe Doğuş oldu.

Fenerbahçe, sahasındaki maça etkili başlayan taraf oldu ve ilk 2 dakika geçilirken 8-0'lık üstünlüğü yakaladı. Aradaki farkı korumayı başaran ev sahibi ekip, ilk 5 dakikayı 14-6 önde geçti. Oyunda dengeyi kuran Anadolu Efes, son 4 dakikalık bölüme girilirken skoru 14-10 yaptı. Fakat Melih ve Thompson ile hücumda etkili olan Fenerbahçe, son 2 dakikalık bölüme girilirken farkı tekrar açarak skoru 21-10'a getirdi. Kalan bölümde farkı daha da arttıran ev sahibi ekip, ilk çeyreği 27-10 önde tamamladı.

FENERBAHÇE DOĞUŞ İLK YARI 23 SAYI FARK ATTI

İkinci çeyreğin bitimine 9:12 kala Anadolu Efes'in Sloven oyuncusu Zoran Dragic, iki teknik faul alarak oyun dışı kaldı. Fenerbahçe Doğuş, ikinci çeyreğin ilk bölümünde farkı daha da açarak 5 dakikalık bölümü 46-19 önde geçti. Kalan bölümde de etkinliğini sürdüren ev sahibi ekip ilk yarıyı 57-34 üstün tamamladı.

Jan Vesely, Fenerbahçe Doğuş adına ürettiği 11 sayıyla ilk yarının en skorer ismi olurken Anadolu Efes'te de Errick McCollum 10 sayıyla takımının ilk yarıdaki en skorer ismi oldu.

Üçüncü çeyreğe etkili başlayan Anadolu Efes, 8:21 kala skoru 57-41'e getirdi. Konuk ekip son 7 dakikalık bölüme de 57-45 girmeyi başardı. Fakat tekrar etkisini hissettiren Fenerbahçe Doğuş, 4:40 kala skoru 67-48'e getirdi. Kalan bölümde Anadolu Efes'in farkı azaltma çabaları sonucu periyot 71-56 sona erdi.

Son periyotta oyun anlamındaki üstünlüğüyle farkı daha da arttıran Fenerbahçe Doğuş, karşılaşmadan 100-74'lük skorla galip ayrıldı.

Bu sonuçla Fenerbahçe Doğuş, 17. hafta sonunda 14. galibiyetini elde ederken Anadolu Efes ise 11 galibiyette kaldı.

Kaynak: haberinburada