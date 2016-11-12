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fenerbahçe derbisi öncesi riekerink'ten bir ilk daha!

FENERBAHÇE DERBİSİ ÖNCESİ RİEKERİNK'TEN BİR İLK DAHA!

Derbide Serdar Aziz'i ilk 11'e monte edecek olan sarı kırmızılıların teknik patronu Jan Olde Riekerink, Tolga'nın gelişine rağmen De Jong'u da as kadroda düşünüyor.

Tarih : 12 Kasım 2016, 09:24
Puan Ver : Fenerbahçe Derbisi Öncesi Riekerink'ten Bir İlk Daha!(7/10)7


Galatasaray'ın Kadıköy'deki 17 yıllık galibiyet hasretini sona erdirmek isteyen teknik direktör Jan Olde Riekerink bu maçta iki sürprize imza atacak.



Hollandalı teknik adam, kulübün 4.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı ancak son dönemde yedek kulübesinde bekleyen Serdar Aziz'i, Fenerbahçe derbisinde ilk 11'de oynatmaya karar vermişti. Riekerink, 20 Kasım'daki zorlu maçta bir sürprize daha imza atacak.



 



kaynak:fanatik








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