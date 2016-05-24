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fenerbahçe derbisi öncesi galatasaray'dan flaş hamle!

FENERBAHÇE DERBİSİ ÖNCESİ GALATASARAY'DAN FLAŞ HAMLE!

Galatasaray, Türkiye Kupası'nı 16 kez ile en çok kazanan takım. Perşembe günü finalde Fenerbahçe'yi yenerse 17. zaferine imza atacak. Ancak bu zafer, Avrupa kupalarından men cezasının 2 yıla çıkmaması için de tarihi bir öneme sahip olacak.

Tarih : 24 Mayıs 2016, 10:11
Puan Ver : Fenerbahçe Derbisi Öncesi Galatasaray'dan Flaş Hamle!(8/10)8


Galatasaray'ın Antalya'da 26 Mayıs'ta Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe ile oynayacağı maç, tarihinin en önemli derbisi olacak! Avrupa kupalarından 1 yıllık men cezasını gelecek sezon çekmek için kupayı kazanmaktan başka çaresi olmayan Galatasaray, finali kaybederse Avrupa'dan 2 yıl uzak kalacak.



BEŞ MADDELİK EYLEM PLANI



Bu da en az 90 milyon liralık gelir kaybı demek. Çünkü G.Saray, gelecek sezon ligi şampiyon bitirirse Şampiyonlar Ligi'ne cezası nedeniyle gidemeyecek ve böylece büyük bir kazançtan da olacak. İşte bu yüzden başkan Dursun Özbek, tarihi finalin kazanılması için ‘5 maddelik eylem planı' hazırladı.








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