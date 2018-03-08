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Fenerbahçe, derbide Galatasaray'ı devirdi

FENERBAHÇE, DERBİDE GALATASARAY'I DEVİRDİ

Fenerbahçe, Efeler Ligi Play Off Çeyrek Final 2. karşılaşmasında Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti ve deride durumu 1-1'e getirdi.

Tarih : 08 Mart 2018, 22:20
Puan Ver : Fenerbahçe, Derbide Galatasaray'ı Devirdi(7/10)3

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, Efeler Ligi Play Off Çeyrek Final 2. karşılaşmasında Galatasaray HDI Sigorta'yı konuk etti. Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada rakibini 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, seride durumu 1-1'e getirdi. Mücadelenin setleri; 17-25, 25-22, 25-20 ve 25-19 tamamlandı.

SON MAÇ PAZAR GÜNÜ OYNANACAK

Yarı finalisti belirleyecek serinin üçüncü ve son maçı 11 Mart 2018 Pazar günü yine Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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