Fenerbahçe, Efeler Ligi Play Off Çeyrek Final 2. karşılaşmasında Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti ve deride durumu 1-1'e getirdi.

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, Efeler Ligi Play Off Çeyrek Final 2. karşılaşmasında Galatasaray HDI Sigorta'yı konuk etti. Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada rakibini 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, seride durumu 1-1'e getirdi. Mücadelenin setleri; 17-25, 25-22, 25-20 ve 25-19 tamamlandı.

SON MAÇ PAZAR GÜNÜ OYNANACAK

Yarı finalisti belirleyecek serinin üçüncü ve son maçı 11 Mart 2018 Pazar günü yine Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak.

Kaynak: haberinburada