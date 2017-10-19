Geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonrası akciğerinin su topladığı ve bir süre makineye bağlı yaşadığı öğrenilen Fenerbahçe Kulübü personeli ve üyesi Özge Şeker hayatını kaybetti. Özge Şeker'in cenazesi, dün Mecidiyeköy Merkez Camisi'nden öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yeni Ayazağa Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine Fenerbahçe Kulübü'nün projesi "Hedef 1 Milyon Üye" Koordinatörü Ece Köprek, Fenerbahçe Kulübü Fatih Şube Başkanı Yahya Uğur, Kadıköy Şube Başkanı İlyas Bulcay ile merhumun yakınları, sevenleri ve kulüp çalışanları katıldı. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım da cenazeye çelenk gönderdi.

AYŞE ARMAN: İNANAMIYORUM

Hürriyet Gazetesi yazarı Ayşe Arman da Özge Şeker'in ölümünü köşesine taşıdı. "İnanamıyorum, kendime de gelemiyorum" ifadesini kullanan Arman özetle, "Benim için Özge, hayat demekti. Adı ölümle yan yana telaffuz edilmeyecek kadın, ölmüş! Neden? Mide küçültme ameliyatı olmuş. Duyunca şoke oldum. 78 kilo olan birini nasıl o ameliyata alırlar? Almışlar. Bir şeyler yanlış gitmiş. Sızıntı olmuş, enfeksiyon kapmış, akciğeri su toplamış, bir süre makineye bağlı yaşamış ama sonra her şey bitmiş. Güle oynaya bir ameliyata giriyorsun. 'Çıkacağım, birkaç aya incecik olacağım' diye ve öyle olmuyor, işler ters gidiyor. Sen makineye bağlanıyorsun. Daha zayıf olacağım derken hayatından oluyorsun! Çok çok üzüldüm" cümlelerini kullandı.

Kaynak: haberinburada