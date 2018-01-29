Fenerbahçe Tv'de Teknik Müdür olarak görev yapan Mesut Koygun, trafik kazasında hayatını kaybetti.

Fenerbahçe Tv'de Teknik Müdür olarak görev yapan Mesut Koygun, Darıca'da motosiklet kazası geçirerek yoğun bakıma alınmıştı.

MOTOSİKLETİ İLE OTOMOBİLE ÇARPTI

Ağır şekilde yaralanan Koygun, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 32 yaşındaki Mesut Koygun dün gece Darıca'da saat 23.30 sıralarında motosikleti ile otomobile çarpması sonucu ağır şekilde yaralanmıştı.

Fenerbahçe Televizyonu'nda Teknik Müdür olarak çalışan Mesut Koygun'un evli ve iki çocuk babasıydı...

Kaynak: haberinburada