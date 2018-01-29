İstanbulspor Evinde Denizlispor'u 2-1 Yendi
Manchester City'den Rekor Transfer!
Beşiktaş, Vagner Love' İle 2.5 Yıllık Sözleşme İmzaladığını Kap'a Bildirdi
Emmanuel Adebayor Attığı Golü Mehmetçik'e Armağan Etti
Sergen Yalçın Süper Lige Geri Döndü! İşte Yeni Takımı
Medipol Başakşehir, Karabükspor'u 5-0 Mağlup Etti
Kadına Şiddete Engel Olmaya Çalışan Futbolcu Öldürüldü
Erman Kılıç'tan Deniz Naki'ye Sert Mesaj!
Aykut Kocaman'a Olay Sözler: At Antrenörü Olsun
Amatör Lig Maçında İnanılmaz Gol!
Hasan Çavuşoğlu: Vagner Love Aybaşı Gelince Maaşını Alır
Stoke City Teknik Direktörü Paul Lambert: Ndiaye Transferi Bitti
Beşiktaş Yeni Transferi Vagner Love'un Lisansını Çıkardı
Reuters Duyurdu: Denizbank'ın Satışı Değerlendiriliyor
Şampiyonlar Ligi Resmi Hesabı, Vagner Love Paylaşımı Yaptı
Tayfun Korkut, Almanya Ekibi Stuttgart'ın Yeni Teknik Direktörü Oldu
Fenerbahçe Camiasını Yasa Boğan Ölüm!
Mesut Özil Sosyal Medya Hesabından Yusuf Yazıcı'nın Doğum Gününü Kutladı
Atiker Konyaspor, Adis Jahovic İle Anlaşma Sağladı
Jose Mourinho, 94 Yaşındaki Manchester United Taraftarına Mektup Yolladı

Fenerbahçe camiasını yasa boğan ölüm!

FENERBAHÇE CAMİASINI YASA BOĞAN ÖLÜM!

Fenerbahçe Tv'de Teknik Müdür olarak görev yapan Mesut Koygun, trafik kazasında hayatını kaybetti.

Tarih : 29 Ocak 2018, 19:00
Puan Ver : Fenerbahçe Camiasını Yasa Boğan Ölüm!(6/10)2

Fenerbahçe Tv'de Teknik Müdür olarak görev yapan Mesut Koygun, Darıca'da motosiklet kazası geçirerek yoğun bakıma alınmıştı.

MOTOSİKLETİ İLE OTOMOBİLE ÇARPTI

Ağır şekilde yaralanan Koygun, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 32 yaşındaki Mesut Koygun dün gece Darıca'da saat 23.30 sıralarında motosikleti ile otomobile çarpması sonucu ağır şekilde yaralanmıştı.

Fenerbahçe Televizyonu'nda Teknik Müdür olarak çalışan Mesut Koygun'un evli ve iki çocuk babasıydı...


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Fenerbahçe  Camiasını  Yasa  Boğan  Ölüm    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER