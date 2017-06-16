Fenerbahçe transferde büyük oynamaya devam ediyor. Mehmet Ekici ve Valbuena transferinden sonra yönetim bir büyük bomba daha patlatmak istiyor.



Fenerbahçe transferde büyük oynamaya devam ediyor. Mehmet Ekici ve Valbuena transferinden sonra yönetim bir büyük bomba daha patlatmak istiyor. Sarı-Lacivertli yönetim, Bayern Münih'in Hollandalı yıldızı Arjen Robben'i transfer etmek için yoğun çaba sarf ediyor.



MENAJERİ İLE GÖRÜŞÜLDÜ



Fenerbahçe yönetimi, Jeremain Lens ile Arjen Robben'in maliyetlerini hesap edince Bayern Münih'in Hollandalı yıldızının transferinde karar kıldı. Lens'in bonservisi 8 milyon Euro. Yıllık 3 milyon Euro istiyor. 3 yıl için bu rakam 12 milyon Euro'yu buluyor. Lens'in toplam maliyeti ise 20 milyon Euro'ya kadar çıkıyor. Robben'in babası ve menajeri olan Hans Robben ile görüşen Sarı-Lacivertli yönetim, Hollandalı'yı transfer etmek için karar kıldı.



YÖNETİM İŞARET BEKLİYOR!



Robben'in bonservis ücreti 2.5 milyon Euro. Bayern Münih ile olan sözleşmesi gelecek sezon sona eriyor. Alman ekibi de onu gözden çıkardı. Robben, yıllık 5 milyon Euro istiyor. 2 yıl için bu rakam 10 milyon Euro'yu bulacak. Toplamda ise ortaya çıkan rakam 12.5 milyon Euro. Yönetim bu transferi çok istiyor. Ancak yeni teknik direktör Aykut Kocaman'ın vereceği karar önemli. Kocaman, Robben'e onay verirse transfer için harekete geçilecek.







kaynak:sabah