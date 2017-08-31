FENERBAHÇE, BÜYÜK BOMBAYI PATLATMAYA HAZIRLANIYOR
Orta saha arayan Fenerbahçe için bir iddia daha geldi. İngiltere'de yayın yapan The Sun Gazetesi, Fenerbahçe'nin Manchester United ile önümüzdeki sezon sözleşmesi bitecek olan Marouane Fellaini ile masaya oturduğunu okuyucularına duyurdu.
ÖNÜMÜZDEKİ SEZON FENER'DE
Sarı Lacivertli ekibin transferi bitirmesi halinde oyuncunun 2018/19 sezonundan itibaren Fenerbahçe forması giyeceği haberin detaylarında yer alan en önemli bilgi oldu.
Bir dönem Galatasaray'ın da ilgilendiği Belçikalı oyuncu için Jose Mourinho, "Onu kesinlikle bırakmayacağız" açıklaması yapmıştı. Fellaini'nin kulübüyle olan sözleşmesi Haziran 2018'de sona eriyor. Manchester United formasıyla bu sezon 4 maça çıkan Marouane Fellaini, 1 gol attı.
Kaynak: haberinburada
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