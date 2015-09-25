FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇTA NE ZAMAN?
Beşiktaş Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. 27 Eylül Pazar günü saat 19.00'da oynanacak Fenerbahçe Beşiktaş maçı Lig Tv'den yayınlanacak.
Beşiktaş Fenerbahçe derbisi ne zaman saat kaçta? Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. 27 Eylül Pazar günü saat 19.00'da oynanacak karşılaşma, Lig Tv'den naklen yayınlanacak. Süper Lig'de 6. hafta dev bir maça sahne olacak. Robin van Persieli, Nanili, Fernandaolu Fenerbahçe, Quaresma, Mario Gomez ve Rhodolfo gibi yıldızları kadrosuna katan Beşiktaş'a konuk olacak. 27 Eylül Pazar günü saat 19.00'da oynanacak karşılaşma, Lig Tv'den naklen yayınlanacak.
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