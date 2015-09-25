O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

Fenerbahçe Beşiktaş maçı kaçta ne zaman?

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇTA NE ZAMAN?

Beşiktaş Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. 27 Eylül Pazar günü saat 19.00'da oynanacak Fenerbahçe Beşiktaş maçı Lig Tv'den yayınlanacak.

Tarih : 25 Eylül 2015, 10:41
Puan Ver : Fenerbahçe Beşiktaş Maçı Kaçta Ne Zaman?(5/10)4


Beşiktaş Fenerbahçe derbisi ne zaman saat kaçta? Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. 27 Eylül Pazar günü saat 19.00'da oynanacak karşılaşma, Lig Tv'den naklen yayınlanacak. Süper Lig'de 6. hafta dev bir maça sahne olacak. Robin van Persieli, Nanili, Fernandaolu Fenerbahçe, Quaresma, Mario Gomez ve Rhodolfo gibi yıldızları kadrosuna katan Beşiktaş'a konuk olacak. 27 Eylül Pazar günü saat 19.00'da oynanacak karşılaşma, Lig Tv'den naklen yayınlanacak.






Etiketler: Fenerbahçe  Beşiktaş  Maçı  Kaçta  Ne  Zaman    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER