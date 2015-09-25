

Beşiktaş Fenerbahçe derbisi ne zaman saat kaçta? Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. 27 Eylül Pazar günü saat 19.00'da oynanacak karşılaşma, Lig Tv'den naklen yayınlanacak. Süper Lig'de 6. hafta dev bir maça sahne olacak. Robin van Persieli, Nanili, Fernandaolu Fenerbahçe, Quaresma, Mario Gomez ve Rhodolfo gibi yıldızları kadrosuna katan Beşiktaş'a konuk olacak. 27 Eylül Pazar günü saat 19.00'da oynanacak karşılaşma, Lig Tv'den naklen yayınlanacak.