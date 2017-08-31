Fenerbahçe, resmi sitede yaptığı açıklamada, "Ben Arfa'nın kulübüyle olan problemleri devam etmektedir. Dolayısıyla çıkan transfer haberleri yalandır." dedi.

Fenerbahçe, Fransız ekibi Paris Saint Germain'in Fransız yıldızı Hatem Ben Arfa için transferi girişimleri olmadığını resmi siteden yaptığı açıklamayla duyurdu.

İşte Fenerbahçe'nin çıkan haberlerle ilgili yayınladığı açıklama

ÇIKAN HABERLER YALANDIR

"Son dönemde medyada futbolcu Hatem Ben Arfa'nın kulübümüze transferi ile ilgili gerçek olmayan haberler yer almaktadır.

Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım, konuyla ilgili en doğru bilgileri şahsen vermiş olup, geçen 1 aylık süreçte oyuncunun kulübüyle olan problemleri devam etmektedir ve durumunda herhangi bir değişiklik yoktur. Dolayısıyla oyuncunun kulübümüze transferiyle ilgili çıkan haberler yalandır"

Kaynak: haberinburada