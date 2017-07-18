Mehmet Ekici, Valbuena, Dirar ve Kameni'yi renklerine bağlayan 17 yaşındaki Elif Elmas'ı da İstanbul'a getiren Fenerbahçe bir transfer bombası daha patlatıyor. Sarı-lacivertli ekibin anlaşmaya vardığı son isim Cagliari'li Mauricio İsla oldu. İtalyan takımının maliyeti nedeniyle mukavelesini feshetme kararı aldığı Şilili sağ bek, Fenerbahçe'nin üç yıllık sözleşme teklifini kabul etti.

ISLA BEKE, DIRAR ÖNE

İsla'nın bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Diğer yandan bu transferle birlikte teknik direktör Aykut Kocaman'ın da planları netleşti. Tecrübeli hocanın, İsla'yı sağ bekte, diğer yeni transfer Dirar'ı ise sağ önde oynatacağı belirtildi.

34 MAÇTA 1 GOL 7 ASİST

Milli takımın da değişmez ismi olan İsla, Rusya'daki 2017 Konfederasyon Kupası'nda final oynayan Şili'nin en başarılı isimlerinden biriydi. Geçen sezon Cagliari'de 34 maçta 1 gol atıp, 7 asist yapan İsla çabukluğu ve sert futboluyla dikkat çekiyor.

Kaynak: haberinburada