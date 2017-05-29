Fenerbahçe Bayrağı Köprüye Yeniden Asıldı
İran Dışışleri Bakanlığı'ndan Flaş Türkiye Açıklaması!
Diyarbakır'da 4 İlçede Terör Operasyonu
Rakka'da 48 Saatte 70 Sivil Öldü!
Ygs'ye Kol Saati İle Giren Öğrenci Hakkında Karar!
Borsa Haftaya Yükselişle Başladı
İzmir Büyükşehir Belediyesinde Grev Kararı!
Cavcav'dan Transfer Açıklaması
Bu Mahallenin Muhtarı Soyadı Gibi Hamarat
Ünlü Sanatçı Serdar Ortaç'a Dava Açtı
Diyarbakır'da Büyük Operasyon
Dikkat! Size De Tip-2 Diyabet Teşhisi Konulmuş İse...
Nusret, 2 Milyon Dolara Zorlu Center Residence'dan Ev Aldı
Satış İhalesine Kimse Katılmadı
Ab İle İlişkilerde 'yeni Dönem'!
Kanser Mücadelesine Sanat Motivasyonu
Acil Serviste Dehşet!
Numan Kurtulmuş'tan Ohal Komisyonu Açıklaması
Suriyeli Aşiretler, Pyd'ye Karşı Harekete Geçiyor
Ab'den Flaş Türkiye Açıklaması

fenerbahçe bayrağı köprüye yeniden asıldı

FENERBAHÇE BAYRAĞI KÖPRÜYE YENİDEN ASILDI

Fenerbahçe'nin Euroleague şampiyonluğu sonrası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılan bayrağı, Beşiktaşlı taraftarlarca indirilmişti. Bayrak yeniden köprüye asıldı.

Tarih : 29 Mayıs 2017, 17:35
Puan Ver : Fenerbahçe Bayrağı Köprüye Yeniden Asıldı(5/10)4




Beşiktaş taraftarları tarafından yakılan Fenerbahçe bayrağının yerine yenisi asıldı.



Konuyla ilgili sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:



"15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 25 Mayıs Perşembe gününden beri dalgalanan, ancak dün gece bir grup tarafından saldırıya uğrayan ve zarar verilen Fenerbahçe bayrağı, bugün yenilenerek, tekrar Köprüye asıldı.



Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımızın Turkish Airlines Euroleague Şampiyonluğunu kazanması üzerine, 25 Mayıs Perşembe günü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet köprülerine Stat Müdürlüğümüzce Fenerbahçe Bayrakları asılmıştı. Ancak dün gece bir grup, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki bayrağı indirmek istemiş ve zarar vermişti. Bugün Stat Müdürlüğümüzce Köprüdeki bayrak yenilendi ve Fenerbahçe Bayrağı yeniden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dalgalanmaya başladı."



 



kaynak:sabah










Etiketler: Fenerbahçe  Bayrağı  Köprüye  Yeniden  Asıldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER