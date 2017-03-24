

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde son 2 maçını kaybeden Fenerbahçe, play-off'ta seyirci avantajı için gerekli olan ilk 4'te yer alma şansını zora soktu.







Ligde son iki sezonda Dörtlü Final oynama başarısı gösteren tecrübeli başantrenör Zeljko Obradovic yönetimindeki sarı-lacivertli takım, son iki maçta istediği sonuçları alamadı.







Play-off'u garantilemesine rağmen ilk 4 için mücadelesi verdiği ligde hafta içi oynanan iki maçı da kaybeden Fenerbahçe, elinde olan ciddi bir avantajı yitirdi.







Sahasında play-off iddiası bulunmayan ve kötü bir sezon geçiren İsrail temsilcisi Maccabi FOX'a son saniye basketiyle kaybeden Fenerbahçe, dün de bir başka Türk temsilcisi Anadolu Efes karşısında parkeden yenilgiyle ayrıldı.







kaynak:haberler