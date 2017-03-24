Ödem Sorunu Olanlar Bu Besinleri Bol Bol Tüketin!
Rıza Kocaoğlu Ve İrem Sak Birlikte Mi?
Bu Hafta En Çok Altın Kazandırdı
Cinsel İlişki Sırasında Sevgilisinin Kafasını Kesti
Son Dakika Açıklaması: Bir Dönem Daha Adayım
Ankara Adliyesi Önünde Patlama
Emre Çolak: La Liga'da Bu Sezon En Üzüldüğüm An...
Denizli'de İki Kız Öğrenciye Saldıran Şahıslar Gözaltında
Manisa'da Korkutan Depremler
Popüler Torrent Sitesi Extratorrent Kapatıldı
Galaxy Note 8'in Kamerası Nasıl Olacak?
Hackerlar Karayip Korsanları 5'i İnternete Yükledi
Nokia 8'in Yeni Görüntüleri Sızdırıldı
Wannacry Hackerları Ne Kadar Para Topladı?
Ekonomik Cihazlar İçin Android Go Geliyor
Nvidia Geforce Gt 1030 Resmiyet Kazandı
Sabriye'den Kostantinos'a Tokat!
Elinizin Üstünü Çimdikleyin, Bıraktığınızda...
Bağ-Kur'luya Emeklilik Müjdesi
Terör Mağdurlarının Yüzü Yeni Konutlarla Gülecek

fenerbahçe basketboldada düşüşte!

FENERBAHÇE BASKETBOLDADA DÜŞÜŞTE!

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde son 2 maçını kaybeden Fenerbahçe, play-off'ta seyirci avantajı için gerekli olan ilk 4'te yer alma şansını zora soktu.

Tarih : 24 Mart 2017, 12:15
Puan Ver : Fenerbahçe Basketboldada Düşüşte!(5/10)6


Basketbol THY Avrupa Ligi'nde son 2 maçını kaybeden Fenerbahçe, play-off'ta seyirci avantajı için gerekli olan ilk 4'te yer alma şansını zora soktu.



Ligde son iki sezonda Dörtlü Final oynama başarısı gösteren tecrübeli başantrenör Zeljko Obradovic yönetimindeki sarı-lacivertli takım, son iki maçta istediği sonuçları alamadı.



Play-off'u garantilemesine rağmen ilk 4 için mücadelesi verdiği ligde hafta içi oynanan iki maçı da kaybeden Fenerbahçe, elinde olan ciddi bir avantajı yitirdi.



Sahasında play-off iddiası bulunmayan ve kötü bir sezon geçiren İsrail temsilcisi Maccabi FOX'a son saniye basketiyle kaybeden Fenerbahçe, dün de bir başka Türk temsilcisi Anadolu Efes karşısında parkeden yenilgiyle ayrıldı.



 



kaynak:haberler








Etiketler: Fenerbahçe  Basketboldada  Düşüşte    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER