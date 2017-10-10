FENERBAHÇE BAŞKANI AZİZ YILDIRIM, ÖNÜMÜZDEKİ SEZONUN TRANSFER PLANINI BİLE HAZIRLADI
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, "Bırakacak." iddialarına karşın yönetime alacağı isimlerle görüşmeye başladı, önümüzdeki sezonun transfer planını bile hazırladı.
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, Ali Koç'un 2018 Mayıs ayındaki seçim için adaylığını resmen açıklamasının ardından kolları sıvadığı öğrenildi.
Yıldırım'ın, mayıstaki kongrede yeniden aday olacağı, yönetime alacağı isimlerle şimdiden temasa geçtiği, önümüzdeki sezonun transfer planının bile hazır olduğu öğrenildi.
KULÜPTE SIKIYÖNETİM İLAN ETTİ
Başkan'ın Akhisar yenilgisi sonrası kulüpte de adeta sıkıyönetim ilan ettiği bildirildi. Yıldırım'ın özellikle bu hafta başından itibaren yöneticileri, futbolcuları ve teknik kadroyu uyardığı, Yeni Malatyaspor ile bu hafta Kadıköy'de oynanacak maçta kayıp verilmemesi ve ardından deplasmanda yapılacak Galatasaray derbisine yüksek konsantrasyon ile çıkılmasını istediği vurgulandı. Başkan Yıldırım'ın, teknik kadroyla da sürekli görüştüğü ve moral verdiği ifade edildi.
GALATASARAY'A KARŞI GALİBİYET BEKLİYOR
Aziz Yıldırım'ın özellikle lider Galatasaray'dan alınabilecek 3 puanla, zirveyle puan farkının kapanacağını hesap ederek, kulüpte adeta alarm verdiği belirtildi.
Mayıs seçimine en güçlü şekilde katılmayı hesaplayan Yıldırım, futbol takımının da başarılı olması için çaba gösteriyor.
Kaynak: haberinburada
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