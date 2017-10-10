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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Mayıs Ayındaki Kongre İçin Çalışmalara Başladı

FENERBAHÇE BAŞKANI AZİZ YILDIRIM, MAYIS AYINDAKİ KONGRE İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Mayıs ayında gerçekleştirilecek olan Fenerbahçe kongresinde aday olacağı konuşulan Aziz Yıldırım, kongre çalışmalarına erken başladı.

Tarih : 10 Ekim 2017, 21:00
Puan Ver : Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Mayıs Ayındaki Kongre İçin Çalışmalara Başladı(7/10)3

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, Ali Koç'un 2018 Mayıs ayındaki seçim için adaylığını resmen açıklamasının ardından kolları sıvadığı öğrenildi.

AZİZ YILDIRIM YENİDEN ADAY OLACAK

Yıldırım'ın, mayıstaki kongrede yeniden aday olacağı, yönetime alacağı isimlerle şimdiden temasa geçtiği, önümüzdeki sezonun transfer planının bile hazır olduğu ifade edildi.

YILDIRIM TEKNİK KADROYA MORAL VERDİ

Başkan'ın Akhisar yenilgisi sonrası kulüpte de adeta sıkıyönetim ilan ettiği bildirildi. Yıldırım'ın özellikle bu hafta başından itibaren yöneticileri, futbolcuları ve teknik kadroyu uyardığı, Yeni Malatyaspor ile bu hafta Kadıköy'de oynanacak maçta kayıp verilmemesi ve ardından deplasmanda yapılacak Galatasaray derbisine yüksek konsantrasyon ile çıkılmasını istediği vurgulandı. Başkan Yıldırım'ın, teknik kadroyla da sürekli görüştüğü ve moral verdiği ifade edildi.

SEÇİM ÖNCESİ FUTBOL TAKIMININ BAŞARILI OLMASINA ÇALIŞIYOR

Aziz Yıldırım'ın özellikle lider Galatasaray'dan alınabilecek 3 puanla, zirveyle puan farkının kapanacağını hesap ederek, kulüpte adeta alarm verdiği belirtildi.

Mayıs seçimine en güçlü şekilde katılmayı hesaplayan Yıldırım, futbol takımının da başarılı olması için çaba gösteriyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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