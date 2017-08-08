FENERBAHÇE BAŞKANI AZİZ YILDIRIM: LUCAS LİMA VE BEN ARFA'YI İSTERSEK ALIRIZ
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve Asbaşkan Şekip Mosturoğlu, katıldıkları programda Lucas Lima'yı ve Hatem Ben Arfa'yı almak istedikleri takdirde kadrolarına katacaklarını açıkladı.
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve Asbaşkan Şekip Mosturoğlu NTV Spor'da, Ben Arfa ve Lucas Lima transferlerine açıklık getirerek Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı.
"ALMAYA KARAR VERİRSEK ALACAK GÜCÜMÜZ VAR"
Lucas Lima'yı ve Ben Arfa'yı kadrolarına katmak isterlerse alacak güçlerinin olduğunu belirten Aziz Yıldırım şunları dile getirdi:
"Lucas Lima Santos'un oyuncusu. Satmak istemiyorlar. Aralıkta sözleşmesi bitiyor. %30'u kulübün, %70'i değil. Neymar'ın babası Lucas Lima'yı PSG'ye götürecekti, olmadı. Santos da şu an satmıyor. Ne olur bilemem. Ben Arfa'nın kulübüyle 1 yıllık sözleşmesi var. 11 milyona yakın alacağı olduğunu söylüyor. Geçen yıldan da 2 milyon olduğunu söylüyor. Bunu aldıktan sonra oturur sizinle konuşurum diyor. Bir buçuk sene önce avukat ve menajeriyle görüştük. Paris'e gidersem gelmem dedi, gitti. 6 milyon maaş oluyor orada net. Ben Arfa'ya da ihtiyacımız olursa, Lucas Lima'ya da ihtiyacımız olursa, uygun da olursa alırız. Durum budur. Almaya karar verirsek alacak gücümüz var, onu da söyleyeyim."
Kaynak: haberinburada
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