Meteorolojiden Son Dakika Uyarısı! Gece Yarısı Başlayacak
Kuzey Kore, Trump'ın Uzattığı Zeytin Dalını Kırdı!
Marmara'nın İncisinde Korkutan Yangın! 4 İlçede İtfaiye Alarma Geçti
Tek Boynuzla Doğan Bebek, Tıp Tarihine Geçti
En Yakın Arkadaşının 5 Yaşındaki Kızını Tecavüz Edip Öldürdü!
Suudi Kadınların Özgürlük Koşusu! İlk Kez Maratona Katıldılar
Badou Ndiaye, Takım Arkadaşıyla Birbirine Girdi
Galatasaray Gol Oldu Yağdı! Karabük'te Tarihi Skor
Afrin'deki Kritik Bölgede Yaralı Askerler Var!
Yeni İttifak Mı Kuruluyor! Merak Edilen Soru Cevabını Buldu
Beyaz Saray'da Kırmızı Alarm! Silah Sesleri Duyuldu
İki Ağanın Mirasçıları Harekete Geçti! Milyarlarca Lira Alabilirler
Daeş'in Eli Kanlı İnfazcıları Yakalandı!
Beşiktaş Erkek Voleybol Takımı Küme Düştü!
Firari Savcı Baba Evinde Yakayı Ele Verdi! İşte Operasyonun Detayları
Çekya Serbest Bırakmıştı, Terör Mitinginde Ortaya Çıktı
Vitor Pereira'nın Takımından Tarihi Fark! 8-0
69 Yaşındaki Futbolcu, İlk Maçına Çıktı
Yoldaki Siyah Noktalara Dikkat! Teröristlerden Afrin'de Hain Plan
Bunu Da Gördük! Rumlar Türk Ürünlerini Vaftiz Edip Satıyor

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım beraat etti

FENERBAHÇE BAŞKANI AZİZ YILDIRIM BERAAT ETTİ

Aziz Yıldırım, hakkında geçici olarak görevden uzaklaştırma kararı veren hakim ile kulübün eski yöneticisi Recep Özcan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada beraat etti.

Tarih : 03 Mart 2018, 11:50
Puan Ver : Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım Beraat Etti(7/10)3

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın, hakkında geçici olarak görevden uzaklaştırma kararı veren hakim ile kulübün eski yöneticisi Recep Özcan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada aldığı ceza beraate döndü.

"SÖZLER, ŞEREF VE ONURU RENCİDE EDİCİ DEĞİL"

22 bin 100 lira adli para cezası alan başkan Yıldırım'ın cezasını Yargıtay, "Sözler şeref ve onuru rencide edici değil" diyerek bozdu.

SUÇUN UNSURLARI OLUŞMADIĞI GEREKÇESİYLE BERAAT ETTİ

Yerel mahkeme bozma kararına uyarak önceki kararından vazgeçti. Suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle başkan Aziz Yıldırım beraat etti. Kaynak: Habertürk


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Fenerbahçe  Başkanı  Aziz  Yıldırım  Beraat  Etti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER