Fenerbahçe başkan adaylarından Ali Koç, EuroLeague maçının ardından kendisine sevgi gösterisinde bulunan taraftarlarla tek tek sohbet edip, fotoğraf çektirdi.

Fenerbahçe Kulübü başkan adaylarından Ali Koç, EuroLeague'de oynanan karşılaşma sonrasında uzun süre salondan çıkamadı, kendisine sevgi gösterilerinde bulunan taraftarlarla tek tek sohbet edip, fotoğraf çektirdi.

Mücadeleyi locadan takip eden Ali Koç, "Ali Koç Başkan Fenerbahçe şampiyon" tezahüratlarına el sallayarak karşılık verdi. Sarı-lacivertli taraftarlar uzun süre 'Yetiştirme taraftar şampiyon olacak' tezahüratları da yaptı.

Kaynak: haberinburada