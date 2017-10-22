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Fenerbahçe Başkan Adayı Ali Koç: Aziz Yıldırım Aday Olursa Şansım Yüksek Değil

FENERBAHÇE BAŞKAN ADAYI ALİ KOÇ: AZİZ YILDIRIM ADAY OLURSA ŞANSIM YÜKSEK DEĞİL

Fenerbahçe başkan adayı Ali Koç, Abdurrahim Albayrak'la görüşerek "Aziz Yıldırım 'Ben aday olmuyorum' demezse kazanma şansım çok yüksek değil." dedi.

Tarih : 22 Ekim 2017, 12:20
Puan Ver : Fenerbahçe Başkan Adayı Ali Koç: Aziz Yıldırım Aday Olursa Şansım Yüksek Değil(6/10)2

Fenerbahçe'de gelecek yıl yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurul'da başkan adaylığını açıklayan Ali Koç hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı. CNN Türk'te Hakan Çelik'in sunduğu 'Hafta Sonu' isimli programa katılan Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak, Ali Koç'un Fenerbahçe Kulübü'ne başkan adayı olması ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"AZİZ YILDIRIM ADAY OLURSA ŞANSIM YÜKSEK DEĞİL"

Geçtiğimiz günlerde Ali Koç ile bir araya geldiklerini belirten Abdurrahim Albayrak, Ali Koç'un kesinlikle adaylıktan vazgeçmeyeceğini belirtti. Konu ile ilgili sohbet ettiklerini belirten Abdurrahim Albayrak, Ali Koç'un "Kendime söz verdim. Bu nedenle adaylıktan asla vazgeçemem. Ancak Aziz Yıldırım 'Ben aday olmuyorum' demezse kazanma şansım çok yüksek değil" dediğinin söyledi. Abdurrahim Albayrak, Ali Koç'un Fenerbahçe Başkanı olmayı hak eden bir isim olduğunun da altını çizdi.

Galatasaray ile Fenerbahçe başkanlarını kıyaslayan Abdurrahim Albayrak, Fenerbahçeli iş insanlarının takımlarına sahip çıktıklarını, Galatasaraylı iş insanlarının ise daha çok bu işlerden uzak durmayı tercih ettiğini savundu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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