FENERBAHÇE BAŞKAN ADAYI ALİ KOÇ: AZİZ YILDIRIM ADAY OLURSA ŞANSIM YÜKSEK DEĞİL
Fenerbahçe başkan adayı Ali Koç, Abdurrahim Albayrak'la görüşerek "Aziz Yıldırım 'Ben aday olmuyorum' demezse kazanma şansım çok yüksek değil." dedi.
Fenerbahçe'de gelecek yıl yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurul'da başkan adaylığını açıklayan Ali Koç hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı. CNN Türk'te Hakan Çelik'in sunduğu 'Hafta Sonu' isimli programa katılan Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak, Ali Koç'un Fenerbahçe Kulübü'ne başkan adayı olması ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
"AZİZ YILDIRIM ADAY OLURSA ŞANSIM YÜKSEK DEĞİL"
Geçtiğimiz günlerde Ali Koç ile bir araya geldiklerini belirten Abdurrahim Albayrak, Ali Koç'un kesinlikle adaylıktan vazgeçmeyeceğini belirtti. Konu ile ilgili sohbet ettiklerini belirten Abdurrahim Albayrak, Ali Koç'un "Kendime söz verdim. Bu nedenle adaylıktan asla vazgeçemem. Ancak Aziz Yıldırım 'Ben aday olmuyorum' demezse kazanma şansım çok yüksek değil" dediğinin söyledi. Abdurrahim Albayrak, Ali Koç'un Fenerbahçe Başkanı olmayı hak eden bir isim olduğunun da altını çizdi.
Galatasaray ile Fenerbahçe başkanlarını kıyaslayan Abdurrahim Albayrak, Fenerbahçeli iş insanlarının takımlarına sahip çıktıklarını, Galatasaraylı iş insanlarının ise daha çok bu işlerden uzak durmayı tercih ettiğini savundu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar