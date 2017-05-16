Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Peki Fenerbahçe - Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...



Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında yarın deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak.







Turuncu-lacivertliler, sahasında 2-2 berabere kaldığı rakibini deplasmanda eleyerek adını finale yazdırmak istiyor.







Medipol Başakşehir'in turu geçmesi için her türlü galibiyet ile 3 ve daha üzeri gollü beraberlikler yeterli olacak. 90 dakikanın 2-2 bitmesi durumunda ise uzatma devresine geçilecek. Bu bölümde de sonucun değişmemesi halinde penaltı atışları finalisti belirleyecek.







Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maçı Atv'den canlı yayınlanacak.







kaynak:sabah