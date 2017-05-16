FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Peki Fenerbahçe - Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...
Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında yarın deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak.
Turuncu-lacivertliler, sahasında 2-2 berabere kaldığı rakibini deplasmanda eleyerek adını finale yazdırmak istiyor.
Medipol Başakşehir'in turu geçmesi için her türlü galibiyet ile 3 ve daha üzeri gollü beraberlikler yeterli olacak. 90 dakikanın 2-2 bitmesi durumunda ise uzatma devresine geçilecek. Bu bölümde de sonucun değişmemesi halinde penaltı atışları finalisti belirleyecek.
Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maçı Atv'den canlı yayınlanacak.
kaynak:sabah
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar