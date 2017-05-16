Malatya'da Trambüsler Sefere Başlıyor!
Şehit Ömer Halisdemir Davasında Ara Karar Açıklandı!
Pkk'nın Karadeniz'deki 4 Hedefi
Taksiden Hazine Çıktı!
Gemiye Uyuşturucu Baskını
İş Makinesi Hırsızı Yakayı Ele Verdi
Genç Kıza Cinsel Saldırıya 20 Yıl Hapis
Erdoğan Haksız Değil, Öcalan'ın Kardeşi 'pyd'yi Pkk Kurdu' Dedi!
Elektrik Kesintileri 1 Saniyeye Düşecek
Teknik Direktör Şaban Yıldırım Adliyeye Sevk Edildi
Türkiye'nin Günlerce Konuştuğu Olayda Flaş Karar!
İzmir Merkezli Fetö Operasyonu! 13 Zanlı Yakalandı
Kemal Kılıçdaroğlu Parti Grubunda Konuşuyor
Jandarmadan Sahte Dolar Operasyonu
Mischa Barton'ın İstanbul Kaçamağı
Aslı Enver İle Özcan Deniz Aşk Yaşıyor
Bomba İddia! Pkk Ve Deaş Arasında Gizli Anlaşma...
Başbakan'dan Almanya'ya Sert Tepki
Eğer İdrarda Bunu Görürseniz...
Türkiye Varlık Fonu Ifswf Üyeliğine Kabul Edildi

fenerbahçe - başakşehir maçı ne zaman saat kaçta?

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Peki Fenerbahçe - Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Tarih : 16 Mayıs 2017, 12:35
Puan Ver : Fenerbahçe - Başakşehir Maçı Ne Zaman Saat Kaçta?(10/10)7


Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında yarın deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak.



Turuncu-lacivertliler, sahasında 2-2 berabere kaldığı rakibini deplasmanda eleyerek adını finale yazdırmak istiyor.



Medipol Başakşehir'in turu geçmesi için her türlü galibiyet ile 3 ve daha üzeri gollü beraberlikler yeterli olacak. 90 dakikanın 2-2 bitmesi durumunda ise uzatma devresine geçilecek. Bu bölümde de sonucun değişmemesi halinde penaltı atışları finalisti belirleyecek.



Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maçı Atv'den canlı yayınlanacak.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Fenerbahçe  -  Başakşehir  Maçı  Ne  Zaman  Saat  Kaçta    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER