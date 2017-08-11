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Fenerbahçe, ayrılığı resmi siteden duyurdu

FENERBAHÇE, AYRILIĞI RESMİ SİTEDEN DUYURDU

Fenerbahçe'de Miroslav Stoch, Çekya ekibi Slavia Prag'a transfer oldu. Sarı-Lacivertliler, transferi resmi sitesinden duyurdu.

Tarih : 11 Ağustos 2017, 19:40
Puan Ver : Fenerbahçe, Ayrılığı Resmi Siteden Duyurdu(9/10)5

Çekya temsilcisi Slavia Prag, Fenerbahçe'nin göndermek istediği Miroslav Stoch'u kadrosuna kattı.

HALİL'İN YANINA GİDİYOR

Çek Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak isteyen Slavia Prag Halil Altıntop, Ruslan Rotan, Danny, gibi isimleri de kadrosuna kattı.

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'ın yeni sezon planlarında yer almayan Slovak yıldız ile Spor Toto Süper Lig'den de birçok kulüp ilgileniyordu.

FENERBAHÇE'DEN RESMİ AÇIKLAMA

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması;

"Şampiyon olduğumuz 2010-2011 sezonundan bu yana Fenerbahçe Futbol Takımımızda başarılı performansı ve şık golleriyle beğeni toplayan ve 2012 yılında Puskas Yılın Golü Ödülü'nü kazanarak camiamızı gururlandıran Miroslav Stoch, Çekya Ligi takımlarından Slavia Prag ile anlaşma sağlamıştır.

Sarı-lacivertli formamızı giydiği her an vermiş olduğu katkı, ortaya koyduğu mücadele ve gösterdiği profesyonellikle herkesin takdirini kazanan Miroslav Stoch'a, kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediği bu dönemde kulübümüz tarafından da gereken kolaylık gösterilmiştir.

Miroslav Stoch'a bugüne kadarki hizmetleri için teşekkürlerimizi sunuyor, yeni kariyerinde başarılar diliyoruz."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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