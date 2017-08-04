FENERBAHÇE, AVRUPA LİGİ'NDEKİ RAKİBİ VARDAR OLDU
Sturm Graz'ı 2-1 ve 1-1'lik skorlarla saf dışı bırakan Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Play-OFF turundaki rakibi belli oldu.
İLK MAÇ DEPLASMANDA
Fenerbahçe, Makedon temsilcisi Vardar ile ilk maçı Makedonya'da oynayacak. UEFA Avrupa Ligi play off turundaki ilk maç 17 Ağustos Perşembe, rövanş maçı ise 24 Ağustos Perşembe günü oynanacak.
Fenerbahçe - Vardar
Shkendija - AC Milan
Panathinaikos - Atletich Bilbao
Osijek - Avusturya Wien
Limassol - Midtjylland
Kızılyıldız - Krasnodar
Braga - Hajnafnour
Brugge - AEK
Everton - Hajduk
Dinamo Kiev - Maritimo
Salzburg - Vitoroul
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- İtirafçı Pilottan Yine Pes Dedirten Savunma: Hava Aracında Kitap Okudum
- Vinçle Evi Çalınan Vatandaş Şokta: İnsanda Böyle Cesaret Olur Mu?
- Papazın Dualarla Açtığı Evsiz Adam Heykeli, Halkı Birbirine Düşürdü
- Hediye Edilen Kolinin İçinden, Taksi Plakası Olan Market Alışveriş Arabası Çıktı
- Antalya'da 5 Metrelik Köpek Balığı Oltaya Takıldı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Afganistan'da Abd Konvoyuna Saldırı: 3 Ölü
- Irak, Saddam Dönemine Ait Parasını Faiziyle Bm'den Geri Aldı
- İsrail Başbakanı Netanyahu Hakkında Yolsuzluk Ve Rüşvetten Soruşturma Başlatıldı
- Kan Donduran Görüntü! Tartıştığı Hamile Kadının Karnını Tekmeledi
- Avrupa'da Milyonlarca Yumurtada Böcek Öldürücü İlaç Çıktı
Bu Haberle İlgili Yorumlar