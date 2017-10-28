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Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu: Caner Erkin'in Cezası 4 Maç Olmalıydı

FENERBAHÇE ASBAŞKANI ŞEKİP MOSTUROĞLU: CANER ERKİN'İN CEZASI 4 MAÇ OLMALIYDI

Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, "Caner Erkin'in cezasının 6 değil 4 maç olması gerekirdi" diyerek cezanın fazla olduğunu söyledi.

Tarih : 28 Ekim 2017, 14:40
Puan Ver : Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu: Caner Erkin'in Cezası 4 Maç Olmalıydı(6/10)2

Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, divan kurulu toplantısı sonrasında gazetecilerle sohbet etti. Mosturoğlu, Beşiktaşlı Caner'e verilen 6 maç cezanın fazla olduğunu belirterek, "Caner'in cezasının 4 maç olması gerekirdi" dedi.

"CANER'İN CEZASI FAZLA"

Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, divan kurulu toplantısının ardından gazetecilerle sohbet etti. PFDK'nın verdiği cezalarla ilgili konuşan Mosturoğlu, özellikle Beşiktaşlı Caner Erkin'in aldığı 6 maçlık cezanın fazla olduğunu belirterek, "Caner Erkin'in cezasının 6 değil 4 maç olması gerekirdi. Fakat Tahkim Kurulu'na itiraz bile etseler 4 maça düşmez, 6 maç olarak kalır. Ancak Ryan Babel'in cezasının 1 maça indirilmesi yanlış. 2 maç olarak kalması gerekirdi" ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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