Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, "Caner Erkin'in cezasının 6 değil 4 maç olması gerekirdi" diyerek cezanın fazla olduğunu söyledi.

Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, divan kurulu toplantısı sonrasında gazetecilerle sohbet etti. Mosturoğlu, Beşiktaşlı Caner'e verilen 6 maç cezanın fazla olduğunu belirterek, "Caner'in cezasının 4 maç olması gerekirdi" dedi.

"CANER'İN CEZASI FAZLA"

Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, divan kurulu toplantısının ardından gazetecilerle sohbet etti. PFDK'nın verdiği cezalarla ilgili konuşan Mosturoğlu, özellikle Beşiktaşlı Caner Erkin'in aldığı 6 maçlık cezanın fazla olduğunu belirterek, "Caner Erkin'in cezasının 6 değil 4 maç olması gerekirdi. Fakat Tahkim Kurulu'na itiraz bile etseler 4 maça düşmez, 6 maç olarak kalır. Ancak Ryan Babel'in cezasının 1 maça indirilmesi yanlış. 2 maç olarak kalması gerekirdi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: haberinburada