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Fenerbahçe Asbaşkanı Önder Fırat, Akhisar Maçının Ardından TFF'ye Yüklendi

FENERBAHÇE ASBAŞKANI ÖNDER FIRAT, AKHİSAR MAÇININ ARDINDAN TFF'YE YÜKLENDİ

1-0 kaybedilen Akhisar maçının ardından açıklamalar yapan Fenerbahçe Asbaşkanı Önder Fırat, "Bundan sonra TFF'nin her an ensesindeyiz" dedi.

Tarih : 01 Ekim 2017, 16:30
Puan Ver : Fenerbahçe Asbaşkanı Önder Fırat, Akhisar Maçının Ardından Tff'ye Yüklendi(10/10)6

Fenerbahçe'de Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) öfke dinmiyor. Beşiktaş derbisi sonrası Şenol Güneş'e verilen ceza ve Teleset Mobilya Akhisar maçının hakemi Bülent Yıldırım'a yapılan sert eleştirilere Fenerbahçe Asbaşkanı Önder Fırat da katıldı. Hürriyet'ten Ahmet Ercanlar'a konuşan Önder Fırat, gündeme ilişkin yaptığı değerlendirmede TFF'ye ağır sözlerle yüklendi.

"AKHİSAR'DA YAŞANANLAR TAM BİR SKANDAL"

Öncelikle 1-0 kaybedilen Teleset Mobilya Akhisar maçının hakemi Bülent Yıldırım'ı eleştiren Önder Fırat "Akhisar'da yaşananlar tam bir skandal! Hakemin niyeti daha maça çıkarken belliydi… Evet takımımız kötü oynadı. Ama takım oynadı diye hakemler bize karşı böyle kararlar mı vermeliler? Biz 11 kişi oynarken bu maçı çevirebilirdik belki de" dedi.

Beşiktaş derbisinin ardından yaşananlar ile ilgili düşüncelerini de aktaran Önder Fırat, şunları söyledi:

"BUNDAN SONRA TFF'NİN ENSESİNDEYİZ"

"Şenol Güneş'in hakeme o… ç… dediği herkes tarafından görüldü. Bu rapor nasıl ve kim tarafından değiştirildi? TFF'den kim ve neden beIN Sports'u arayıp bazı görüntülerin çıkartılmasını istedi. beIN Sports'tan sonra neden diğer özet yayınlayan ATV ve TRT gibi kanallar arandı ve bu görüntülerin çıkartılması rica edildi. Bu iki soruya yanıt versinler. Sonuna kadar takipçisiyiz. Bundan sonra TFF'nin her an ensesindeyiz. Attıkları her adımı izleyeceğiz. Zannetmesinler ki daha önce yaptıkları gibi her şey yanlarına kâr kalacak. Ayrıca şunu merak ediyorum; hakemler kendilerine 's… git' ve 'o… ç.' diyen bir teknik direktörün maçlarına nasıl çıkacaklar ve nasıl idare edecekler?"

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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