Beşiktaş'tan Gazeteci Cem Dizdar'a: Tüm Arşivimizi Açtık
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Kürtler, Suriye'deki Çözüm Sürecinde Yer Almalı
Depremde Ölen Gencin Cenaze Namazını Kıldıran İmam Gözyaşlarını Tutamadı
Sgk'dan 20 Yıllık Emekliye Büyük Şok! Prim Günü Eksik Diye Maaşını Kestiler
Hakkari'de 9 Pkk'lı Öldürüldü, En Yüksek Rakımlı Üs Bölgesi Oluşturuldu
Beşiktaş, Orkan Çınar'ı Transfer Etti
Chiellini, Omzunu Isıran Suarez'den İntikamını Fena Aldı
Deneyimli Çoban Açığını Üniversiteli Çobanlar Kapatacak!
25 Bin Kombine Satışı Bekleyen Trabzonspor'da Sadece 3 Bin Kombine Satıldı
Antalyaspor: Eto'o Haberleri Gerçek Dışı, Transfer Teklifi Gelmedi
Östersunds'lu Oyuncudan Tudor'a Taş: Ona Dersini Verdim
İstanbul'da 3 Binden Fazla Taksiye Kamera Takıldı
Adil Öksüz Almanya'da İddiasına Hükümet'ten İlk Açıklama: Teyit Edilmiş Bir Bilgi Yok
Azeri Politikacı Amirov'a Fetö Davasında 3 Yıl Hapis Cezası!
Kanada Başbakanı Yine Şaşırttı! Eşcinsel Yürüyüşünde Poz Verdi
İtalyan Golcü Antonio Cassano, Altı Günde İkinci Kez Futbolu Bıraktı
Mehmet Şimşek, Ekonomi Koordinasyonundan Sorumlu Başbakan Yardımcısı Oldu
Ölümlü Kaza Yapan Sürücüyü Sarı Cant Yakalattı, Polisten Kaçamadı
City'nin Yeni Transferi Mendy, Futbol Tarihinin En Pahalı Defans Oyuncusu Oldu
Doktorların İki Kez Grip Diyerek Yolladığı Hentbolcu, Kansere Yakalandı

Fenerbahçe, Antalyaspor'dan Samuel Eto'o İle Anlaştı

FENERBAHÇE, ANTALYASPOR'DAN SAMUEL ETO'O İLE ANLAŞTI

Fenerbahçe, Antalyaspor'da forma giyen Kamerunlu golcü Samuel Eto'o'yla anlaşmaya vardı.

Tarih : 24 Temmuz 2017, 16:10
Puan Ver : Fenerbahçe, Antalyaspor'dan Samuel Eto'o İle Anlaştı(5/10)1

Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe transferi bitirdi. Sarı-Lacivertli kulüp, Antalyaspor'da forma giyen Kamerunlu golcü Samuel Eto'o'yla anlaştı.

Sarı lacivertliler yıldız futbolcu için kulübü ile görüşmeleri olumlu sonuçlandırdı. Bu transferin kısa bir sürede açıklanması bekleniyor.

GEÇEN SEZON 18 GOLÜ VAR

Hatırlanacağı gibi Eto'o transferi önceki gün Fenerbahçe tarafından yalanlanmış ardından gece transfer için yapılan yalanlama kaldırılmıştı. 36 yaşındaki yıldız oyuncu geçen yıl ligde 18 gol atmıştı.

Kaynak: Hürriyet

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Fenerbahçe  Antalyaspor  Dan  Samuel  Eto  O  İle  Anlaştı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER