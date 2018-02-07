FENERBAHÇE, AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR'U ELEYEREK KUPADA YARI FİNALE YÜKSELDİ
Ziraat Türkiye Kupasında Fenerbahçe, Akın Çorap Giresunspor'u eleyerek yarı finale yükseldi. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'la karşılaşacak.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Akın Çorap Giresunspor'u 2-1 yendi ve yarı finalde Beşiktaş'ın rakibi oldu.
Akın Çorap Giresunspor karşılaşmanın 13. dakikasında Boubacar Diabang'ın golü ile Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçti. Golün asisti Ahmed Abed'den geldi.
SAMED VE AATIF FENERBAHÇE'Yİ ÖNE GEÇİRDİ
Fenerbahçe'nin bu gole cevabı 18. dakikada geldi. Ceza sahası içinde topla buluşan Samed Karakoç düzgün bir vuruşla skora dengeyi getirdi. İlk yarıda Fenerbahçe'yi öne geçiren gol 37. dakikada Aatif Chahechouhe'dan geldi.
İlk yarı Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.
YARI FİNALİN ADI: BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE
İkinci yarıda ev sahibi Fenerbahçe oyundaki üstünlüğünü korudu ve 90 dakika sonunda adını yarı finale yazdırmayı başardı.
Kaynak: haberinburada
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